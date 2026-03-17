Ter, 17 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça17/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JUSTIÇA

Abandono e crise financeira: ator Stenio Garcia processa filhas

Alegando vulnerabilidade financeira extrema, ator reivindica imóvel e pede indenização em dinheiro por perdas e danos

Reportar Erro
Ator Stenio Garcia ingressou na justiça com um processo contra as filhasAtor Stenio Garcia ingressou na justiça com um processo contra as filhas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator Stenio Garcia, 93, ingressou na justiça com um processo contra suas duas filhas, Cássia e Gaya Piovesan, justificando ter sido abandonado por elas de forma afetiva e material.

As duas filhas de Stenio são frutos do relacionamento dele com a atriz Clarice Piovesan, com quem esteve entre os anos de 1968 e 1983.

Atualmente Stenio Garcia é casado com a atriz e produtora Marilene Saade.
 

Leia também

• Aos 103 anos, Dona Beita Pereira, mãe de Ney Matogrosso, morre no Rio

• Ator de ''O Agente Secreto'', Udo Kier é lembrado no tributo do Oscar 2026

Stenio alega no processo estar passando por uma situação de "vulnerabilidade financeira extrema", fato que o levou a reividicar das filhas um apartamento doado por ele a elas, quando eram de menor - mas com o seu usufruto enquanto estiver com vida.

Além disso, há um pedido de indenização em dinheiro, por perdas e danos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter