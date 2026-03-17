Abandono e crise financeira: ator Stenio Garcia processa filhas

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O ator Stenio Garcia, 93, ingressou na justiça com um processo contra suas duas filhas, Cássia e Gaya Piovesan, justificando ter sido abandonado por elas de forma afetiva e material.



As duas filhas de Stenio são frutos do relacionamento dele com a atriz Clarice Piovesan, com quem esteve entre os anos de 1968 e 1983.



Atualmente Stenio Garcia é casado com a atriz e produtora Marilene Saade.



Stenio alega no processo estar passando por uma situação de "vulnerabilidade financeira extrema", fato que o levou a reividicar das filhas um apartamento doado por ele a elas, quando eram de menor - mas com o seu usufruto enquanto estiver com vida.



Além disso, há um pedido de indenização em dinheiro, por perdas e danos.





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