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Saúde Stênio Garcia recebe alta do hospital e esposa registra o momento: "mais uma batalha vencida" Nas redes sociais, Mari Saad publicou foto abraçando o ator após período de internação no Rio de Janeiro

Mari Saad, esposa do ator Stênio Garcia, de 93 anos, publicou na madrugada desta terça-feira (24), em suas redes sociais, uma foto comemorando a saída do ator do hospital.

Sentado em uma cadeira de rodas, Stênio surge sorridente e abraçado pela esposa após o período de internação no Hospital Vitória Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na postagem, Mari Saad destaca: "mais uma batalha vencida após dias muito tensos e turbulentos. Após a tempestade sempre vem a bonança", diz o texto.

Ainda sobre o momento, a postagem continua: "tive um tempo para refletir e deixo aqui minha reflexão: quem tem coragem de fazer o mal a um idoso, não é um ser humano. E quem não é um ser humano, é capaz de praticar e fazer o mal a qualquer um. Os mais vulneráveis são os idosos, crianças, mulheres e animais”, declarou.

Na publicação, ela também falou sobre a perda de valores humanos e outros conflitos desse período: “Enfim, a cada dia o ser humano está menos humano. Pelo menos, é isso que estamos vendo acontecer no mundo real e virtual".

Até o momento, não se sabe ainda os motivos da internação e qual o diagnóstico do ator.

Confira a públicação:

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