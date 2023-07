Stenio Garcia recebe alta hospitalar: "Não tenho mais infecção"

A- A+

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira (7), após passar seis dias internado no Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio. Ele deu entrada na unidade no último sábado (dia 1º) com um quadro de septicemia aguda. A informação é da assessoria de imprensa do hospital.

"O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o ator Stenio Garcia recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira, 7 de julho", diz o comunicado.

Nesta quinta-feira, Stenio publicou um vídeo em suas redes sociais queixando-se das falsas notícias sobre sua suposta morte.

"A mídia é ávida por notícias. Notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Deseja saúde, eu pelo menos faço isso. Porque eu sei que tem uma lei do retorno. Saúde para todos vocês!", disse o ator no vídeo, eu que aparece deitado no hospital.

Na legenda que acompanha a publicação, o perfil publicou:

"Eu estou VIVO e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção . Continuo no hospital porque farei exames para pesquisar uma inflamação que está causando dores da cintura para baixo e iniciei tratamento com cortisona . Pessoas que me amam estão ligando chorando porque a internet ainda é terra de ninguém e existem muitas pessoas do mal que soltam notícias mentirosas em busca de ibope . Eu gosto e respeito o jornalismo sério e acho que esses mentirosos e sensacionalistas que matam pessoas deviam ser proibidos de se manifestar com notícias falsas. Começo o meu dia indignado com as fake news relacionadas a mim . Mais uma vez agradeço as orações verdadeiras e peço que não acreditem na maldade dessa gente incompetente e aproveitadora. Saúde para nós e bom dia ".

