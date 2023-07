A- A+

saúde Stênio Garcia segue internado no Rio com "sinais vitais muito bons", diz esposa do ator Aos 91 anos, artista enfrenta um quadro de infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria

O ator Stênio Garcia segue internado para tratamento de uma septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria. A esposa do artista, Marilene Saade, informou ao Globo na manhã desta segunda-feira (3) que Stênio vem respondendo ao tratamento com antibiótico e está com 'sinais vitais muito bons'.

Stênio foi internado num hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste sábado (1). Ele passou por uma bateria de exames e fez tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos, tanto no dia internação quanto no domingo (2). Após a administração de antibiótico intravenoso, ele teve uma leve melhora. Stênio está acompanhado da esposa e foi proibido pelo médico de receber visitas.

O que é septicemia?

A septicemia, mais conhecida como sepse ou sépsis, é uma inflamação generalizada deflagrada pela resposta do organismo a uma infecção fora de controle, que normalmente se inicia nos pulmões, nos rins, no abdômen, na bexiga, na pele ou no sistema nervoso central.

A síndrome se desenvolve quando a infecção sai de um local específico e se espalha para o corpo todo, o que causa doenças mais graves. Antigamente, por exemplo, a condição era chamada de "infecção no sangue".

