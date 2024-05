A- A+

celebridades Stepan Nercessian reflete sobre velhice: ''Penso muito em qualidade de morte'' Em entrevista a revista Quem, Stepan falou sobre a dificuldade de acompanhar o ritmo do trabalho com a sua idade

Stepan Nercessian, estrela do musical Rei do Rock (produção que narra a história de Elvis Presley), admite sentir o peso dos 70 anos para seguir com o ritmo de trabalho exigido pelo palco. São, afinal, três horas em cena. Durante os finais de semana, são duas sessões por dia, acumulando seis horas de trabalho.

Em entrevista a revista Quem, Stepan falou sobre a dificuldade de acompanhar o ritmo do trabalho com a sua idade. "É horrível ter 70 anos e uma alma jovem. Tinha que envelhecer tudo junto [...] Você quer fazer coisas, mas o corpo sente, o corpo pesa, o corpo não tem agilidade. Começa a doer as juntas, o joelho, o pé, o calcanhar e por aí vai", desabafou.

O ator parou de fumar ano passado para tentar melhorar sua qualidade de vida. "As pessoas falam muito em qualidade de vida e eu penso muito em qualidade de morte [...] Você tem que preparar como é que vai ser o final da sua vida, se você vai ter um final de vida confortável. Não digo saudável, mas confortável "

