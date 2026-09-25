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Reality Show

Stephanie Gomes é a primeira eliminada de 'A Fazenda 18'

Durante a edição ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou primeiro o retorno de Serginho para a sede

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A Fazenda 18": Stephanie é primeira eliminada e deixa "herança" no realityA Fazenda 18": Stephanie é primeira eliminada e deixa "herança" no reality - Foto: Reprodução/Record

A trajetória de Stephanie Gomes em A Fazenda 18 chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 24. A influenciadora recebeu 19,71% dos votos na Roça contra Giovanna Gold e Serginho Hondjakoff e se tornou a primeira eliminada da temporada.

Durante a edição ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou primeiro o retorno de Serginho para a sede. Em seguida, entre Giovanna e Stephanie, revelou que Giovanna continuaria no jogo.

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"Giovanna e Stephanie, quem fica na F18, que volta para mostrar que mereceu continuar no game... O Brasil votou e escolheu, te deu esse presente, o Brasil quer te ver mais. Volta lá, joga, se joga, Giovanna", disse a apresentadora.

Filha de Solange Gomes, que foi finalista de A Fazenda 13, Stephanie ficou pouco mais de uma semana no confinamento, mas se envolveu em amizades, conflitos e momentos de aproximação com outros participantes.

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