Stephen Graham, de 'Adolescência', lança projeto global para pais escreverem aos filhos
Plano é criar, posteriormente, um livro sobre masculinidade
Stephen Graham, vencedor do Emmy de melhor ator de minissérie, em setembro, pelo hit "Adolescência", da Netflix, está de projeto novo na praça. É uma iniciativa global que incentiva pais a escreverem cartas aos filhos sobre o que significa ser um homem. O intuito é criar, posteriormente, um livro sobre masculinidade.
Graham trabalhará com a professora de psicologia Orly Klein na compilação de "Cartas para nossos filhos" (em tradução livre), com previsão de publicação em outubro do ano que vem.
“Há, possivelmente, uma desconexão entre pais e filhos maior do que nunca”, disse Graham ao The Guardian. “Queremos ouvir homens de todas as idades: pais de primeira viagem, pais ausentes, pais que estiveram presentes, mas nunca de fato presentes e pais que apenas querem encontrar uma maneira de dizer ‘eu te amo’, de contar aos filhos o quanto eles significam para eles e de falar abertamente sobre o que significa ser homem. E depois de 'Adolescência', percebi como muitas vezes há pouco espaço para que pais e filhos conversem abertamente sobre isso nos dias de hoje".
As cartas podem ser enviadas pelo site do projeto de 15 de outubro a 26 de janeiro de 2026. No livro, as cartas de anônimos aparecerão ao lado dos escritos de Graham e outros famosos. A ideia partiu de Orly Klein, que pediu a amigos homens para escreverem para o filho dela, quando ele fez 13 anos, sobre a vida adulta.