Qua, 15 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Séries

Stephen Graham, de 'Adolescência', lança projeto global para pais escreverem aos filhos

Plano é criar, posteriormente, um livro sobre masculinidade

Reportar Erro
Stephen Graham, de 'Adolescência', lança projeto global para pais escreverem aos filhosStephen Graham, de 'Adolescência', lança projeto global para pais escreverem aos filhos - Foto: Ben Blackall / Netflix

Stephen Graham, vencedor do Emmy de melhor ator de minissérie, em setembro, pelo hit "Adolescência", da Netflix, está de projeto novo na praça. É uma iniciativa global que incentiva pais a escreverem cartas aos filhos sobre o que significa ser um homem. O intuito é criar, posteriormente, um livro sobre masculinidade.

Graham trabalhará com a professora de psicologia Orly Klein na compilação de "Cartas para nossos filhos" (em tradução livre), com previsão de publicação em outubro do ano que vem.

Leia também

• Imip promove a VII Jornada de Saúde Mental e a IV Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência

• A arte de (re)conectar: construindo pontes na adolescência

• Owen Cooper, ator de apenas 15 anos, ganha Emmy por "Adolescência": "Não era nada há três anos"

“Há, possivelmente, uma desconexão entre pais e filhos maior do que nunca”, disse Graham ao The Guardian. “Queremos ouvir homens de todas as idades: pais de primeira viagem, pais ausentes, pais que estiveram presentes, mas nunca de fato presentes e pais que apenas querem encontrar uma maneira de dizer ‘eu te amo’, de contar aos filhos o quanto eles significam para eles e de falar abertamente sobre o que significa ser homem. E depois de 'Adolescência', percebi como muitas vezes há pouco espaço para que pais e filhos conversem abertamente sobre isso nos dias de hoje".

As cartas podem ser enviadas pelo site do projeto de 15 de outubro a 26 de janeiro de 2026. No livro, as cartas de anônimos aparecerão ao lado dos escritos de Graham e outros famosos. A ideia partiu de Orly Klein, que pediu a amigos homens para escreverem para o filho dela, quando ele fez 13 anos, sobre a vida adulta.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter