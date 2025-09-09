A- A+

cinema Stephen King elege os 10 melhores filmes de todos os tempos; veja a lista e onde assistir O autor é dono de inúmeras histórias que foram transformadas em filmes e séries

O prolífico autor Stephen King divulgou a sua lista de 10 melhores filmes de todos os tempos. Dono de inúmeras histórias que foram transformadas em filmes e séries, ele ressaltou que excluiu suas próprias adaptações do ranking.

O escritor publicou a lista em seu perfil no X nessa segunda-feira, 8, sem uma ordem particular. Ele cita nominalmente quatro filmes adaptados de seus livros que deixou de fora: Louca Obsessão (1990), Um Sonho de Liberdade (1994), À Espera de um Milagre (1999) e Conta Comigo (1986).

Confira abaixo quais são os 10 filmes escolhidos por King e onde assistir a cada um deles.

O Comboio do Medo (1977)

Do diretor William Friedkin (O Exorcista), o filme conta a história de quatro homens presos em uma vila na América do Sul, que concordam em dirigir dois caminhões cheios de galões de nitroglicerina em uma selva para escaparem. Com a carga sensível e o perigo de explosão, eles devem colocar as diferenças de lado se quiserem ter uma chance de sobrevivência.

Onde assistir: o filme não está disponível nas plataformas digitais

O Poderoso Chefão: Parte II (1974)

Considerada por muitos uma obra-prima das mais relevantes e simbolicas da história da sétima arte, a sequência que expande o poder de Michael Corleone enquanto conta a trajetória de ascensão do jovem Vito Corleone traz um retrato complexo do apogeu e do declínio dos personagens ao explorar o potencial de corrupção do poder.

Onde assistir: Mercado Play, Globoplay ou Paramount+; também disponível para aluguel nas plataformas digitais (Apple TV, YouTube, Google Play)

Os Implacáveis (1972)

Estrelado por Steve McQueen e Ali MacGraw como espécies de Bonnie e Clyde, o filme conta a história do assaltante Doc, que sai da cadeia após um ano com a ajuda da esposa, Carol, que faz um acordo com um policial corrupto para que os dois ajudem em um assalto a banco em troca da liberdade. No entanto, quando as coisas saem do controle, o casal precisa fugir tanto dos policiais quanto dos bandidos contratados para o assalto.

Onde assistir: o filme não está disponível nas plataformas digitais

Feitiço do Tempo (1993)

Bill Murray interpreta um meteorologista arrogante e impaciente que, ao visitar a cidadezinha de Punxsutawney, na Pensilvânia, para uma reportagem sobre o Dia da Marmota, fica preso em um loop temporal vivendo eternamente o mesmo dia.

Onde assistir: disponível para aluguel nas plataformas digitais (Apple TV, YouTube, Google Play)

Casablanca (1942)

Considerado um dos clássicos sobre a Segunda Guerra Mundial, o filme de Michael Curtiz relata a paixão arrebatadora entre Rick Blaine e Ilsa Lund, vividos por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman Exilado dos Estados Unidos, ele busca refúgio na cidade de Casablanca, no Marrocos, e lá reencontra sua antiga paixão, agora casada e precisando de ajuda para fugir dos nazistas.

Onde assistir: HBO Max

O Tesouro de Sierra Madre (1948)

O mestre John Huston dirige Bogart, Tim Holt e Walter Huston neste clássico faroeste sobre corrupção, lealdade e as profundezas da natureza humana. O longa conta a história de dois exploradores tentando a sorte no México em 1925; quando eles se juntam a um minerador em busca de ouro, os três passam a ser ameaçados por bandidos e pela própria ganância.

Onde assistir: disponível para aluguel nas plataformas digitais (Apple TV, YouTube, Google Play)

Tubarão (1975)

O clássico de Steven Spielberg é considerado o "inventor" dos filmes blockbuster do verão americano, pois foi crucial para a transformação da abordagem da distribuição e divulgação de filmes voltados para grandes bilheterias. A história acompanha um cientista, um pescador e um policial em uma missão para capturar um gigantesco tubarão branco antes que ele faça mais vítimas durante as férias de verão de uma cidade na Nova Inglaterra.

Onde assistir: Netflix, Globoplay

Caminhos Perigosos (1973)

Robert De Niro e Harvey Keitel são Johnny Boy e Charlie Cappa, dois melhores amigos do submundo de Little Italy, em Nova York. Enquanto Charlie trabalha com o tio mafioso mas tem esperança de recomeçar a vida ao lado da namorada, Johnny é um rapaz problemático que se mete em problemas por dívidas de jogo; quando um desentendimento os afasta, eles precisarão conciliar os desejos de poder, os sentimentos e a devoção. O longa marca a primeira colaboração entre De Niro e Martin Scorsese.

Onde assistir: HBO Max

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)

O outro filme de Spielberg a figurar na lista conta a história de Roy Neary (Richard Dreyfuss), um eletricista da Indiana cuja vida se transforma após encontro com um objeto voador não identificado. Obcecado, ele começa a investigar o ocorrido e inicia uma busca incessante por respostas que move todo o país.

Onde assistir: HBO Max

Pacto de Sangue (1944)

Do eclético Billy Wilder, este noir acompanha Walter Neff (Fred MacMurray), um agente vendedor de seguros que começa a ter um caso com a esposa de um de seus clientes (Barbara Stanwyck). Convencido por ela a assassinar o marido em troca do seguro de vida, ele acaba despertando a suspeita de seu melhor amigo, o analista de segurança Barton Keyes (Edward G. Robinson).

Onde assistir: o filme não está disponível nas plataformas digitais

