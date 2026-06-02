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FAMOSOS Steven Spielberg conhece a história do ET de Varginha e menciona sua "captura" pelos EUA Declaração foi feita enquanto o cineasta promovia "Dia D", filme que estreia nos cinemas brasileiros em 11 de junho

Steven Spielberg comentou o caso que ficou conhecido como "ET de Varginha" durante entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo, 31. Ao falar sobre o episódio ocorrido em Minas Gerais, em 1996, o diretor afirmou conhecer e disse que existem "muitas histórias como essa" envolvendo supostos relatos de contatos com seres extraterrestres.

Ele afirmou ter assistido a um documentário sobre o episódio e disse que, segundo uma das versões da história, representantes do governo dos Estados Unidos teriam vindo ao Brasil para retirar duas criaturas que estariam sob proteção do Exército brasileiro. Uma delas teria sido encontrada sem vida.

A declaração foi feita enquanto o cineasta promovia "Dia D", filme que estreia nos cinemas brasileiros em 11 de junho. Segundo Spielberg, o longa é uma resposta aos trabalhos anteriores que realizou sobre vida extraterrestre, tema presente em obras como "Contatos Imediatos do Terceiro Grau" (1977), "E.T. - O Extraterrestre" (1982) e "Guerra dos Mundos" (2005).

Durante a entrevista, o diretor também explicou que seu interesse pelo assunto ganhou novo fôlego após a divulgação, pelo New York Times, de imagens registradas por sistemas de rastreamento infravermelho instalados em aeronaves da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos. As gravações mostravam objetos não identificados realizando movimentos que desafiaram especialistas e repercutiram mundialmente. Para ele, o episódio remeteu a situações semelhantes às retratadas nas cenas iniciais de "Contatos Imediatos do Terceiro Grau", em que pilotos detectam a presença de OVNIs.

"Quando o New York Times mostrou imagens captadas por sistemas de rastreamento infravermelho instalados em caças da marinha e da força aérea dos Estados Unidos, fiquei muito impressionado. Ali meu fascínio e meu profundo interesse por esse tema foram reacendidos", afirmou.

Spielberg ainda classificou "Dia D" como uma espécie de conclusão pessoal sobre o tema. "É a minha conclusão final de que não estamos sozinhos", disse.

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