Steven Spielberg vai dirigir faroeste com roteiro de Paul Thomas Anderson
Jessie Buckley, Cillian Murphy e Mark Rylance são esperados no elenco
Vencedor de três Oscars na última edição da premiação, de roteiro, direção e filme com "Uma batalha após a outra", Paul Thomas Anderson já tem novo trabalho à vista. E com ninguém mais ninguém menos do que Steven Spielberg, que vai dirigir um faroeste que ele escreveu.
Segundo o Deadline, Anderson trabalha no roteiro adaptado de "The heart in winter", livro de Kevin Barry sobre dois fugitivos na década de 1890. A ideia é ter no elenco Jessie Buckley, Cillian Murphy e Mark Rylance.
“Para mim, é realmente empolgante poder trabalhar com meu querido amigo e colega Paul Thomas Anderson num filme de gênero, mas, mais especificamente, independentemente do gênero, em uma história que rapidamente se tornou muito querida para nós dois e que sentimos que poderíamos realizar como uma equipe”, disse Spielberg ao Deadline.
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No início deste ano, Spielberg também comentou sobre o filme durante o SXSW, sem dar detalhes. “Não posso revelar nada agora, mas tenho um faroeste em desenvolvimento”, disse ele, antes de acrescentar que “é do car***” e que “não haverá clichês”.
A adaptação do livro (escolhido, em 2024, como um dos melhores do ano pelo jornal Guardian) será a primeira vez de Anderson num roteiro completo que não irá dirigir, embora tenha participado como colaborador de “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese, e “Napoleão”, de Ridley Scott.