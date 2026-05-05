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FAMOSOS Steven Tyler responderá por abuso sexual, decide Justiça; entenda a acusação Ação, movida por Julia Misley, afirma que o vocalista do Aerosmith passou três anos explorando sexualmente a acusadora

Quatro anos após a abertura do processo, Steven Tyler enfrentará o tribunal da Califórnia por abuso sexual em agosto. A ação, movida por Julia Misley, afirma que o vocalista do Aerosmith passou três anos explorando sexualmente a acusadora, com quem ele iniciou um relacionamento após a conhecer em um show em 1973. À época, o artista tinha 26 anos, enquanto a vítima tinha 16.

Segundo a ação, Tyler "cometeu vários atos criminosos de conduta criminosa contra a acusadora naquela noite". Inicialmente, o processo foi aberto em Massachusetts, mas arquivado pela corte do estado norte-americano por causa do tempo de prescrição. Com o relacionamento dos dois continuando ao longo de turnês pelos Estados Unidos do Aerosmith, Julia conseguiu mover a ação para a Califórnia, onde as leis estaduais impedem a prescrição de crimes sexuais cometidos contra menores de idade.

A Corte, no entanto, dispensou grande parte das acusações, o que foi vista como uma vitória pela equipe legal de Tyler.

"A corte decidiu que apenas uma noite de 50 anos atrás, dentro de um relacionamento de três anos, seguirá na ação", explicou David Long-Daniels, advogado do músico, em comunicado publicado pelo Los Angeles Times. O cantor nega todas as acusações citadas na ação.

A ação cita diretamente um trecho de "O barulho na minha cabeça te incomoda?", autobiografia de Tyler em que o cantor recordou o relacionamento com Julia, admitindo a diferença de idade entre os dois e dizendo que desejava transformá-la em sua "esposa infantil".

"Dormi na casa dos pais [de Julia] algumas noites e os pais dela me adoraram e assinaram documentos para que eu tivesse sua custódia e não fosse preso se a tirasse do estado", recordou Tyler no livro publicado em 2011. "Levei ela em turnê comigo."

Em outra parte da ação, Julia afirma que Tyler, que se tornou guardião legal da acusadora em 1974, a pressionou a abortar após uma gravidez acidental. "[A ação] reflete anos de resiliência e coragem da srta. Misley, movida por uma busca inabalável pela verdade e pela justiça", afirmou Jeff Anderson, advogado da acusadora, também ao Times.

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