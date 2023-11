A- A+

CRIME Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, é acusado em novo processo de agressão sexual Nova ação movida em Nova York alega que músico molestou uma garota de 17 anos durante um encontro em 1970

Steven Tyler, vocalista da banda de Rock Aerosmith, está enfrentando uma nova acusação de agressão sexual. A nova ação, movida nesta quinta-feira em Nova York, nos Estados Unidos, alega que o músico molestou uma garota de 17 anos durante um encontro na década de 1970.

Os detalhes do abuso sexual foram divulgados pela Rolling Stone. A publicação conta que a ex- modelo infantil, Jeanne Bellino, passou por um "sofrimento emocional permanente" e outras condições após ser apalpada e beijada contra sua vontade pelo músico, agora com 75 anos.

Veja também

