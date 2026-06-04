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FAMÍLIA AUMENTOU Sthefany Brito celebra chegada do terceiro filho e compartilha registros do parto Atriz anunciou nas redes sociais o nascimento de Filippo, caçula da família formada com o empresário Igor Raschkovsky

A atriz Sthefany Brito revelou ao público a chegada de mais um integrante da família. Em publicação nas redes sociais nesta quinta (3), ela anunciou o nascimento de Filippo, seu terceiro filho com o empresário Igor Raschkovsky. O bebê veio ao mundo no último dia 1º de junho.

Para dividir o momento com os seguidores, a artista divulgou fotografias realizadas logo após o parto, nas quais aparece ao lado do marido e do recém-nascido.

Na legenda, expressou a emoção vivida com a ampliação da família: "O dia em que meu coração fora do peito triplicou! Bem vindo, meu filho!".

A gestação havia sido tornada pública em dezembro de 2025, quando Sthefany estava no quarto mês de gravidez. Na ocasião, ela descreveu a expectativa pela chegada do bebê e a felicidade com a novidade.

"Tem um meninão crescendo aqui dentro da minha barriga e eu só posso me sentir a mãe mais sortuda desse universo! Foi a maior e melhor surpresa que já aconteceu nas nossas vidas! A gente nem sabe ainda, mas, com certeza, precisava dele! Faltava ele!", escreveu.

Mãe de Antônio Enrico, de 5 anos, e de Vicenzo, de 1 ano, a atriz compartilhou em março deste ano a escolha do nome do caçula.

Em uma postagem dedicada ao bebê, celebrou a fase final da gestação e o carinho que aguardava a criança.

"Filippo! Por aqui, mais conhecido como Pippo. Se ele soubesse o tanto de amor que está esperando por ele aqui fora… Aliás, eu acho que ele sabe, por isso mesmo que veio pra completar nossa família!", publicou.

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