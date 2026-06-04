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FAMÍLIA AUMENTOU

Sthefany Brito celebra chegada do terceiro filho e compartilha registros do parto

Atriz anunciou nas redes sociais o nascimento de Filippo, caçula da família formada com o empresário Igor Raschkovsky

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Sthefany Brito e Igor Raschkovsky receberam terceiro filho no último dia 1&ordm;Sthefany Brito e Igor Raschkovsky receberam terceiro filho no último dia 1º - Foto: Thaís Galardi/Reprodução/Instagram @stephanybrito

A atriz Sthefany Brito revelou ao público a chegada de mais um integrante da família. Em publicação nas redes sociais nesta quinta (3), ela anunciou o nascimento de Filippo, seu terceiro filho com o empresário Igor Raschkovsky. O bebê veio ao mundo no último dia 1º de junho.

Para dividir o momento com os seguidores, a artista divulgou fotografias realizadas logo após o parto, nas quais aparece ao lado do marido e do recém-nascido.

Na legenda, expressou a emoção vivida com a ampliação da família: "O dia em que meu coração fora do peito triplicou! Bem vindo, meu filho!".

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A gestação havia sido tornada pública em dezembro de 2025, quando Sthefany estava no quarto mês de gravidez. Na ocasião, ela descreveu a expectativa pela chegada do bebê e a felicidade com a novidade.

"Tem um meninão crescendo aqui dentro da minha barriga e eu só posso me sentir a mãe mais sortuda desse universo! Foi a maior e melhor surpresa que já aconteceu nas nossas vidas! A gente nem sabe ainda, mas, com certeza, precisava dele! Faltava ele!", escreveu.

Mãe de Antônio Enrico, de 5 anos, e de Vicenzo, de 1 ano, a atriz compartilhou em março deste ano a escolha do nome do caçula.

Em uma postagem dedicada ao bebê, celebrou a fase final da gestação e o carinho que aguardava a criança.

"Filippo! Por aqui, mais conhecido como Pippo. Se ele soubesse o tanto de amor que está esperando por ele aqui fora… Aliás, eu acho que ele sabe, por isso mesmo que veio pra completar nossa família!", publicou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

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