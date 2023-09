A- A+

Kayky Brito Sthefany Brito fala em milagre ao postar homenagem após Kayky deixar UTI: "Deus te devolveu para nós Atriz fez a postagem nos stories do Instagram comemorando a alta do irmão para o quarto: "Mais uma etapa vencida"

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais para postar uma nova homenagem ao irmão, Kayky Brito, que teve alta da UTI nesta sexta-feira (22). Nos stories do Instagram, ela publicou uma foto dos dois ainda crianças e escreveu: "Deus cuidou de você e te devolveu para nós, sua família! E eu nunca vou cansar de ajoelhar e agradecer a Ele por esse milagre. Porque é isso que você é, um milagre! Guerreiro desde o início, essa é mais uma etapa vencida! Estarei do seu lado em todas as batalhas da vida, como sempre estivemos, unidos!".

Mais cedo, nesta sexta-feira (22), Sthefany já tinha comemorado a notícia de que Kayky havia saído da UTI e ido para o quarto. O ator, de 34 anos, sofreu um grave acidente no último dia 2, ao ser atropelado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. "O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensa. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica", informou o boletim médico divulgado nesta manhã.

A informação foi compartilhada também pela mãe dos atores, Sandra Brito: "Meu coração vai explodir. Obrigada, Deus, sem a sua presença eu não conseguiria", escreveu ela. A mulher de Kayky, Tamara Dalcanale, escreveu: "Mais uma etapa que fica para trás. E assim seguimos, olhando para frente, olhando adiante. A alegria de, todo dia, ver você evoluir não cabe dentro de mim! Coração transborda, meu amor!".

Kayky foi atropelado no início da madrugada do último dia 2 de setembro, sábado, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Brito estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones Coelho da Silva, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa. O motorista de aplicativo transportava uma passageira, acompanhada pela filha.

Após o acidente, Diones foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

