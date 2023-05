Sting prevê uma 'batalha' entre artistas e IA

A- A+

O cantor britânico Sting fez um alerta nesta quinta-feira (18) contra as canções escritas por inteligência artificial em uma entrevista à BBC. Ele prevê uma "batalha" em que os artistas defenderão suas obras e pede cautela perante esta nova tecnologia.

"Os componentes básicos da música pertencem a nós, seres humanos", afirmou o ex-vocalista do The Police, de 71 anos.

Segundo Sting, "essa será uma batalha que todos nós teremos que travar nos próximos dois anos: defender nosso capital humano contra a IA".

O uso de inteligência artificial em composições gera debates na indústria musical, onde alguns denunciam a violação de direitos autorais enquanto outros elogiam suas vantagens.

Essa tecnologia foi usada para imitar os cantores canadenses Drake e The Weeknd em uma música lançada no mês passado, sob o título "Heart On My Sleeve".

A música ficou disponível brevemente nas plataformas de streaming antes de ser retirada, após uma denúncia de direitos autorais da Universal Music Group - que publica os dois artistas por intermédio de uma subsidiária.

O DJ francês David Guetta, por sua vez, utilizou a IA para adicionar um vocal no estilo do rapper Eminem em uma canção, durante uma recente apresentação ao vivo. Guetta garantiu que a versão será lançada comercialmente.

"As ferramentas são úteis, mas temos que gerenciá-las nós mesmos", disse Sting. "Acho que não podemos permitir que as máquinas assumam o controle. Temos que ser cautelosos", acrescentou.

Sting, cujo nome de batismo é Gordon Sumner, ficou famoso com a banda The Police no final da década de 1970 e início de 1980, com sucessos como "Roxanne", "Message in a Bottle" e "Walking on the Moon".

Ele consolidou posteriormente uma carreira solo com clássicos como "Englishman in New York", "Fields of Gold" e "Shape of My Heart".

