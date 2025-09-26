Sex, 26 de Setembro

RIO DE JANEIRO

STJ concede liminar e manda soltar o funkeiro Oruam

Oruam, que se entregou no último dia 24, ficou detido em Bangu 8, na Zona Oeste

Oruam pode responder por ameaça, dano ao patrimônio público, desacato, resistência e associação ao tráficoOruam pode responder por ameaça, dano ao patrimônio público, desacato, resistência e associação ao tráfico - Foto: Reprodução / Instagram

O Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar e mandou soltar o funkeiro Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam.

A ação que terminou com a prisão do rapper Oruam começou na noite de 21 de julho, quando policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram até a casa do cantor, no Joá, Zona Oeste do Rio, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente infrator.

O jovem, que integrava a chamada “Equipe do Ódio”, ligada ao Comando Vermelho, havia deixado de cumprir medidas socioeducativas em regime de semiliberdade. Ao ser colocado em uma das viaturas, o adolescente fugiu após o carro ser apedrejado por Oruam e outros presentes no imóvel.

Na confusão, o adolescente escapou pela mata com amigos. Um dos envolvidos, Paulo Ricardo de Paula Silva de Moraes, o Boca Rica, foi preso em flagrante.

Os vídeos gravados pelos próprios jovens foram usados pela DRE para embasar o inquérito que levou à expedição do mandado de prisão contra Oruam, que se entregou no dia 24 e estava detido em Bangu 8, na Zona Oeste.

Se condenado, Oruam pode responder por ameaça, dano ao patrimônio público, desacato, resistência e associação ao tráfico — com penas que, somadas, podem ultrapassar 18 anos de prisão.

 

