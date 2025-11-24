''Stranger Thing 5'': os detalhes surpreendentes revelados em trailer do Volume 1

A- A+

Com estreia marcada para 26 de novembro, o Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things ganhou um novo trailer que mostra o momento tenso vivido pelos heróis de Hawkins neste ano final. Com sua cidade invadida por criaturas do Mundo Invertido, Mike (Finn Wolfhard), Onze (Millie Bobby Brown) e companhia dão alguns detalhes de seus planos para derrotar Vecna (Jamie Campbell Bower), que conseguiu abrir novos portais para a dimensão sombria.

A prévia mostra alguns detalhes da batalha épica que acontecerá em Hawkins, com diferentes grupos de personagens se juntando para enfrentar as ameaças de Vecna. Confira alguns trechos importantes do trailer e o que eles podem significar para esta quinta temporada:

Hawkins invadida

O trailer deixa mais que claro que Hawkins está mais perigosa do que nunca. Se a primeira temporada já trouxe muitos perigos com a presença de apenas um Demogorgon, o quinto ano de Stranger Things promete não economizar na ação, com hordas dessas criaturas atacando os protagonistas e alguns soldados alocados na cidade para parar a invasão.

Onze 'voando'

Protagonista da série, Onze aparece mostrando um pouco mais da evolução de seus poderes, usando sua telecinese para invadir o que parece ser uma instalação militar com um salto. A cena parece antecipar um grande crescimento nas habilidades da garota que, apesar de forte, nunca as havia usado desta forma.



Confira o trailer:

Dustin obstinado

Os grandes momentos do trailer, no entanto, são protagonizados por Dustin (Gaten Matarazzo). Enlutado pela morte de Eddie (Joseph Quinn) no fim da quarta temporada, o garoto aparece com sede de vingança, afirmando aos amigos que quer "o coração do Vecna numa bandeja".

Em entrevistas recentes, Matarazzo afirmou que seu personagem passará a nova temporada de Stranger Things tentando limpar a imagem de Eddie, que morreu com Hawkins acreditando que ele era um serial killer satanista. Com Dustin machucado e com roupas rasgadas em diferentes momentos da prévia, é possível que esses esforços para mudar a opinião pública resultem em algumas brigas com os acusadores mais fervorosos do amigo morto.

Portais 'aleatórios'

Outro detalhe notável deste novo trailer do Volume 1 é a formação repentina de portais para o Mundo Invertido. Ao longo da prévia, novos buracos interdimensionais aparecem, liberando Demogorgons e outras criaturas, que atacam todos os humanos que aparecem em seu caminho.

Nos momentos finais do vídeo, Steve (Joe Keery), Dustin, Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton) dirigem em alta velocidade para tentar invadir a dimensão sombria com um carro aparentemente equipado para detectar estes novos portais, provavelmente como parte do plano para derrotar Vecna.

Um plano 'meio maluco'

Esse possível plano é considerado "meio maluco" por Mike, que na quinta temporada deve assumir mais uma vez um papel de líder entre seus amigos. O garoto também é visto dando ordens através de um rádio, dando a entender que ele coordenará as ações contra Vecna.

Will (Noah Schnapp), inclusive, revela que o vilão, talvez através da conexão entre os dois, consegue ver onde os amigos se encontram. Assim, não é absurdo deduzir que esse plano envolva atrair as forças de Vecna a eles para que Dustin e Steve invadam o Mundo Invertido.

Linda Hamilton

Estrela da franquia O Exterminador do Futuro, Linda Hamilton aparece como a Dra. Kay, nova líder da pesquisa sobre o Mundo Invertido que substituiu Brenner/Papa (Matthew Modine) após sua morte na quarta temporada.

De acordo com os criadores Matt e Ross Duffer, a nova personagem terá uma relação bem menos carinhosa com Onze do que seu antecessor, com quem a garota tinha ao menos uma ligação paternal, mesmo que conflituosa.

Quando estreia a 5ª temporada de ‘Stranger Things’

Com quatro episódios, o Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things estreia em 26 de novembro, às 22h (horário de Brasília), na Netflix.

A estreia do Volume 2, com três capítulos, está marcada para 25 de dezembro.

Já o episódio final chega ao streaming em 31 de dezembro, sempre às 22h.

