"Stranger Things 5": a que horas estreia o Volume 2 na Netflix?

O Volume 2 chega um mês depois dos primeiros quatro episódios, que estrearam em novembro

''Stranger Things'' um dos maiores sucessos da Netflix''Stranger Things'' um dos maiores sucessos da Netflix - Foto: Netflix/Divulgação

O presente de Natal da Netflix está quase chegando! Com três episódios, o Volume 2 da quinta temporada de Stranger Things chega à plataforma na noite desta quinta-feira, 25, preparando o terreno para o capítulo final, que estreia no dia 31.

O Volume 2 chega um mês depois dos primeiros quatro episódios, que estrearam em novembro, ocupando as primeiras colocações de séries mais vistas da Netflix desde então.

A quinta temporada de Stranger Things é considerada o maior lançamento de 2025 na plataforma, tendo sua estreia dividida em três partes para esticar o engajamento do público.

 

Que horas estreia o Volume 2 de Stranger Things 5?
Assim como o Volume 1, o Volume 2 será lançado simultaneamente por todo o mundo, com a Netflix optando por uma estreia no chamado "horário nobre" da TV norte-americana. Assim, os novos episódios serão disponibilizados mundialmente às 22h (Horário de Brasília).

Após o Volume 2, o episódio final de Stranger Things, com mais de duas horas de duração, chegará ao streaming em 31 de dezembro, também às 22h.

Veja os títulos e as durações dos episódios do Volume 2

- Episódio 5 - Tratamento de Choque - 1h08min

- Episódio 6 - A Fuga de Camazotz - 1h15min

- Episódio 7 - A Ponte - 1h06min

Lançada em 2016, Stranger Things está disponível na Netflix.
 

