"Stranger things 5": Ator passou 70 horas na cadeira de maquiagem para viver Vecna

Jamie Campbell Bower precisou dedicar muitas horas de sua vida aos bastidores; veja o vídeo de sua preparação

Os bastidores de Jamie Campbell Bower se transformando em Vecna renderam muitas risadasOs bastidores de Jamie Campbell Bower se transformando em Vecna renderam muitas risadas - Foto: Reprodução / Instagram

O ator britânico Jamie Campbell Bower precisou passar por um impactante processo de transformação para interpretar Vecna em cada episódio de "Stranger things", da Netflix, na qual seu aspecto físico é considerado um dos maiores feitos da série.

Segundo as notas da produção, para chegar ao resultado final, levou-se 70 horas totais na cadeira de maquiagem durante a quinta temporada, cujos quatro primeiro episódios estrearam na quarta-feira (26).

"Apenas a cabeça, ombros e braço direito de Vecna são cobertos por próteses", dizem as anotações da produção sobre esta quinta temporada. "O restante do corpo é criado digitalmente usando um traje Lycra justo com marcadores de rastreamento".

Isso permitiu que a equipe de efeitos visuais e especiais criasse novos elementos no corpo do vilão, que, desta vez, aparece com cicatrizes decorrentes das batalhas da temporada 4. Nada foi reaproveitado dos episódios passados, eles garantem.

A equipe de caracterização do vilão usou lentes de contato e próteses dentárias sob medida no rosto de Jamie. "A pintura do novo rosto de Vecna foi um desafio, porque cada videira e tentáculo precisava ser cuidadosamente codificado por cores (alguns roxos, alguns vermelhos, alguns escuros) para evitar um visual confuso e ajudar no rastreamento dos efeitos visuais", diz as notas.

A aparição
Ao longo das cinco temporadas de "Stranger Things", os vilões foram se modificando até a chegada de Vecna, que se tornou o principal responsável por todos os males de Hawkins. Nesse processo, Jamie Campbell Bower nem sempre precisou colocar seu rosto nas cenas, e a primeira aparição do personagem ocorreu no final do primeiro capítulo da quarta temporada.

Uma vez apresentado o personagem, os fãs da série ficaram com muitas dúvidas sobre se seu físico era 100% gerado por efeitos especiais ou como havia sido possível alcançar uma adaptação tão boa do vilão. Agora, graças a um vídeo compartilhado pelo próprio ator, foi possível ver como foi seu processo de preparação para chegar ao resultado conhecido por todos.

É importante lembrar que ele nem sempre teve essa aparência em "Stranger things", já que em muitos capítulos apareceu com seu rosto real. Sem dúvida, o momento em que foi revelado que ele era o vilão principal da série foi uma das maiores surpresas para o público.

Quando terminará "Stranger Things"
A primeira parte da quinta e última temporada da série, que inclui os quatro primeiros capítulos, está disponível na Netflix desde o último dia 26 de novembro.

A segunda parte desta etapa, que contará com três episódios, chegará em 25 de dezembro, às 22h, coincidindo com o Natal.

O grande encerramento, com o último capítulo da história, poderá ser visto em 31 de dezembro, a partir de 22h.

