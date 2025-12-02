A- A+

streaming "Stranger things 5" quebra recorde de maior estreia de série em língua inglesa da Netflix É a terceira melhor estreia geral de série, ficando atrás apenas das temporadas dois e três de "Round 6"

A chegada dos quatro primeiros episódios da quinta temporada de " Stranger things", no dia 26 de novembro, quebrou o recorde de maior estreia de série de língua inglesa da Netflix.

Segundo dados divulgados pela plataforma nesta terça-feira, foram 59,6 milhões de visualizações em cinco dias. Isso representa a terceira melhor estreia geral de série, ficando atrás apenas das temporadas dois e três da sul-coreana "Round 6".

Antes da chegada dos novos episódios, a produção havia quebrado outro recorde. Pela primeira vez, uma série conseguiu colocar quatro temporadas anteriores no top 10 global.

Nesta terça, a Netflix também divulgou que o episódio final terá 2h05 de duração. Ele entra no ar no dia 31 de dezembro, às 22h, no horário de Brasília. Os três próximos episódios estreiam no Natal, em 25 de dezembro, também às 22h.

Segundo as notas de produção da série, o episódio 5 se chamará "Capítulo 5: Shock Jock" e foi escrito por Curtis Gwinn e dirigido por Frank Darabont. O 6 é “Capítulo Seis: Fuga de Camazotz”, de Kate Trefry, com direção de Shawn Levy. Já o penúltimo é “Capítulo Sete: A Ponte”, escrito pelos criadores da série, Matt e Ross Duffer, que também assinam a direção com Shawn Levy. Por fim, o último se chama “Capítulo Oito: O Lado Certo”, com autoria e direção dos irmãos Duffer.

Veja também