A- A+

STREAMING "Stranger things 5 volume 2" e "Cashero": as estreias no streaming nesta semana; veja trailers K-drama "Made in Korea" também está na lista

Vecna, o grande vilão de " Stranger things", vem visitar famílias do mundo inteiro no dia de Natal, com a chegada de mais três episódios da quinta e última temporada da série da Netflix. No Brasil, eles entram na plataforma na próxima quinta-feira, dia 25, a partir das 22h. O derradeiro é no dia 31, quase na virada do ano, no mesmo horário.

Veja mais detalhes desta e outras séries abaixo.

Stranger things (Netflix, a partir de 25/12)

O episódio 5 se chama "Tratamento de choque" e começa, segundo Ross Duffer, um dos gêmeos criadores, logo após os acontecimentos do quarto, quando Will (Noah Schnapp) demonstrou ter poderes capazes de destruir Demogorgons e Eleven (Millie Bobby Brown) reencontrou Eight, menina que foi submetida a experimentos como ela.



O sexto episódio chama-se "A fuga de Camazotz" e, de acordo com Ross, "é o mais importante" dessa leva, com atuações que "nos fazem chorar todas as vezes a que assistimos". Finalmente, o penúltimo da história é "A ponte". "Não quero falar muito, mas, além do episódio final, este é, provavelmente, o capítulo mais emocionante da temporada", disse o diretor e roteirista.





Cashero (Netflix, a partir de 26/12)

Este k-drama de oito episódios é focado num funcionário público que passa aperto todo mês até descobrir superpoderes ligados a... dinheiro. Quando está com, literalmente, grana na mão, ganha habilidades mágicas e se junta a outros seres como ele para combater os vilões que querem destruí-los.

Spy x Family (Globoplay, a partir de 23/12)

Neste anime, um espião precisa criar uma família falsa para uma missão especial. Nos arranjos, acaba se casando, sem saber, com uma mulher assassina e adotando uma filha telepata. Cada pessoa da casa se esforça para que os outros não saibam desses segredos. As duas temporadas entram no ar de uma só vez.

Made in Korea (Disney+, a partir de 24/12)

Na Coreia do Sul da década de 1970, Baek Ki-tae tem uma dupla jornada. De dia, é um agente da KCIA, o serviço secreto do país; de noite, enriquece no controle de negócios ilegais. Enquanto isso, o promotor Jang Geon-young começa um trabalho de investigação de corrupção em agências do governo.

Mico preto (Globoplay, a partir de 22/12)

Exibida na faixa das 19h de 1990, esta novela tinha como trama central o desaparecimento de uma rica empresária e o controle de seus negócios pelos filhos ambiciosos. Um deles é Frederico (José Wilker), que, quando a mãe reaparece, consegue dar um golpe e colocá-la numa clínica psiquiátrica, de onde ela vai lutar para sair.

Veja também