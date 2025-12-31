A- A+

SÉRIE "Stranger Things": Com último episódio no ar às 22h, fãs detalham planos para a virada Final de série "Stranger Things" da Netflix entra no ar neste dia 31 de dezembro

Nos últimos minutos de 2025, a vida dos habitantes da fictícia cidade de Hawkins estará se resolvendo diante dos olhos de quem optar por começar 2026 na frente da televisão. Isso porque o episódio final de “Stranger things”, da Netflix, está marcado para entrar no ar nesta quarta-feira às 22h (horário de Brasília; 17h no fuso horário do Pacífico, momento da estreia global). Ele tem duas horas e oito minutos de duração e vai passar da meia-noite para quem der play em ponto.

O instrutor de inglês carioca Lucas Ribeiro, de 20 anos, está ciente de que vai perder os fogos e os desejos de “feliz ano novo” com a família — mas não está nem aí. Dono da página do Instagram @stranger_things.brasilll, com 28,2 mil seguidores, ele tem como prioridade começar 2026 descobrindo o destino das crianças (agora adolescentes) que lutam contra forças estranhas, materializadas como o vilão Vecna.



— Na época em que comecei a maratonar a série, em 2019, estava aprendendo inglês e fui me apaixonando cada vez mais — diz o hoje morador de São Bernardo do Campo, que voltou ao Rio de Janeiro para acompanhar o final ao lado da prima, que lhe apresentou a produção. —Criei a página no Instagram, que resultou numa comunidade muito legal, uma “familiazona” Stranger.



Outra integrante desta turma, a paulistana Raniely Fernanda, de 14 anos, também pilota uma conta na rede social, a @mayfield.invertidoo, com quase dez mil seguidores. Amiga virtual de Lucas, ela pretende se despedir de 2025 sozinha, embrenhada no Mundo Invertido, como se chama a dimensão alternativa que permeia toda a história.



— Este ano, Raniely me trocou pela série — brinca Maria Aparecida de Andrade, mãe da menina.



A adolescente tem seus motivos:



— Assisto assim que entra na plataforma porque, senão, tomo muito spoiler.



De volta aos anos 1980



“Tomar spoiler” realmente é uma preocupação de quem está imbuído nessa jornada desde 2016, ano de lançamento da produção criada pelos gêmeos idênticos Matt e Ross Duffer. A história, ambientada nos anos 1980, surgiu centrada numa menina com poderes especiais, frutos de um experimento sinistro do governo americano, que ajuda a solucionar o misterioso desaparecimento de um amigo. Daí, desemboca num universo ancorado na nostalgia de produções como “Os goonies”, “O Predador”, “A hora do pesadelo”, “Alien” e “Conta comigo”, todos clássicos do cinema oitentista.



As cinco temporadas se estenderam por quase dez anos não somente pela proporção que a cinematografia tomou, como pelos percalços alheios a roteiro ou edição. Uma pandemia e greves de roteiristas e atores fizeram, inclusive, com que o elenco chegasse a 2025 como jovens adultos vestidos de adolescentes. Millie Bobby Brown, a protagonista Eleven, que começou as filmagens com 13 anos, hoje tem 21, é casada e mãe de uma menina. Finn Wolfhard, o Mike Wheeler, tem 22 e virou diretor.

Nada disso, porém, minimizou o impacto cultural e econômico da série, que termina como uma das produções de maior barulho da Netflix. A chegada dos quatro primeiros episódios da temporada 5, em 26 de novembro, quebrou o recorde da plataforma de maior estreia de série de língua inglesa. Isso representa a terceira melhor estreia geral de série, ficando atrás apenas das temporadas 2 e 3 da sul-coreana “Round 6”.

Antes da aterrissagem da novidade no mês passado, a produção americana havia batido outra marca. Pela primeira vez, uma série conseguiu colocar quatro temporadas anteriores no top 10 global, o que mostra um claro esforço da audiência em tentar lembrar o que aconteceu em tanto tempo.

E também um sinal de que a maciça cruzada da plataforma pela atenção dos assinantes deu certo. A própria Netflix admite que fez “a maior campanha de marketing pré-lançamento” de sua história. Muitas das ações foram centradas em eventos presenciais em 32 cidades ao redor do mundo, que, segundo a empresa, reuniu mais de 300 mil fãs. No Brasil, foram 13 mil pessoas atrás do ator Jamie Campbell Bower, que interpreta Vecna, o vilão da série, num desfile a céu aberto em São Paulo dias antes da estreia da temporada final.



O que vem por aí

A saga pode terminar, mas a Netflix não está disposta a abrir mão desse filão. Ainda que os irmãos Duffers estejam de saída para a Paramount, com um contrato que começa a partir de abril de 2026, o antigo empregador já anunciou a série animada “Stranger Things: histórias de 85”, que se passa entre as temporadas dois e três.

Lucas e Raniely e o fandom brasileiro estão animados com o pós-final, mas cabreiros com o dia de hoje.

—Fico preocupado, e o pessoal também, com duas horas para resolver tanta coisa em aberto (na série) — diz Lucas. — Todo mundo está preocupado se vai dar tempo de responder todas as perguntas. Mas espero que seja um final feliz, de conforto.

