Streaming "Stranger Things": Quando saem os próximos episódios? Esta é a última temporada da produção dos Irmãos Duffer

Estrearam nessa quarta-feira, 26, os quatro primeiros episódios (Volume 1) da 5ª temporada de Stranger Things, série de sucesso da Netflix. Se você já está animado para os próximos capítulos, saiba que os próximos três serão lançados apenas no dia 25 de dezembro, no Natal, às 22h. O episódio final, por sua vez, vai ao ar no dia 31 de dezembro, no mesmo horário.

Ao todo, serão lançados oito episódios. Os lançamentos são simultâneos no mundo todo, a fim de evitar spoilers de uma das séries mais assistidas da plataforma de streamings. Esta é a última temporada da produção dos Irmãos Duffer, Matt e Ross.

Pela última vez, o enredo trará os amigos da cidade de Hawkins para uma luta final entre o bem e o mal, que decidirá o destino da Terra. Sem muitos spoilers, os criadores da série prometeram a "morte mais brutal" entre todas as temporadas, que já deixaram para trás personagens como Bob, Billy, Dr. Brenner e Eddie Munson.

"Nosso objetivo sempre foi intensificar as temporadas de acordo com as idades dos personagens e do público", afirmou Ross em entrevista ao The Times. "Mas [Stranger Things] continua conquistando novos espectadores. Espero que os pais não fiquem muito bravos com a gente."

Qual será a duração dos episódios?

Nos meses que antecederam o lançamento do quinto ano, os criadores revelaram que os novos episódios serão bem maiores do que os de temporadas anteriores. Em média, cada novo capítulo terá entre 50 e 90 minutos, mantendo o padrão que foi criado no quarto ano.

A exceção é o episódio final, guardado para 31 de dezembro. De acordo com Matt e Ross Duffer, o capítulo terá mais de duas horas de duração, com o finale sendo definido "como um filme" pelos irmãos cineastas.

Vale lembrar que o último episódio da quarta temporada também teve minutagem alta. Lançado em 2022, E o Plano de Onze encerrou o ano anterior com uma duração de 2h22.



