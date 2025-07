'Stranger things': quinta e última temporada ganha teaser; saiba data de estreia

A- A+

"O capítulo final vai começar". É o que avisa a Netflix no teaser da quinta temporada de " Stranger things", divulgado nesta quarta-feira (16).



A primeira parte, com quatro episódios, estreia no dia 26 de novembro e a segunda, com três, em 25 de dezembro. O último chega à plataforma no dia 31. Sempre às 22h, no horário de Brasília.

A quinta temporada começa com os jovens de Hawkins unidos em torno de um único objetivo: matar o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower), que está desaparecido. O maior complicador é o fato de a cidade estar sob quarentena militar, com o governo atrás de Eleven (Millie Bobby Brown).



Nas imagens do teaser é possível ver a participação de Linda Hamilton, novidade no elenco. Ela ficou famosa pelo papel de Sarah Connor nos filmes "Exterminador do futuro".



Veja o teaser:





Veja também