ÚLTIMA TEMPORADA 'Stranger Things': relembre tudo que aconteceu nas quatro temporadas antes do final Quinta e última temporada de sucesso da Netflix estreia nesta quarta-feira (26), às 22h

Quase dez anos depois, Hawkins está pronta para a batalha final. "Stranger Things", um dos maiores sucessos da história da Netflix, que começou em 2016, chega à quinta temporada a partir de quarta-feira (26), a partir de 22h (horário de Brasília), com os quatro primeiros episódios dessa saga final.

Os outros quatro aterrissam na plataforma no dia 25 de dezembro. O derradeiro está marcado para o dia 31 de dezembro, sempre às 22h.

Para relembrar como se chegou até aqui, separamos o que você precisa saber de cada temporada.

O que aconteceu na primeira temporada de Stranger things, em 2016?

Tudo começa em 6 de novembro de 1986, em Hawkins. Na volta para casa de bicicleta depois de um jogo de Dungeons & Dragons com os melhores amigos, Will Byers (Noah Schnapp) desaparece misteriosamente. Ao mesmo tempo, Eleven (Millie Bobby Brown), uma menina com poderes psíquicos de mover objetos (que sempre faz seu nariz sangrar) escapa do Laboratório Nacional de Hawkins National. Ela cresceu por lá sob os cuidados do Dr. Martin Brenner (Matthew Modine), a quem chamava de Papa.

Ao fugir, Eleven conhece Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), and Dustin (Gaten Matarazzo) — os amigos de Will — que buscam desesperamente por ele, ao lado da mãe, Joyce Byers (Winona Ryder) e o chefe de polícia da cidade, Jim Hopper (David Harbour).



A partir daí (e de acontecimentos misteriosos, como luzes piscantes, que Joyce acredita ser uma forma de comunicação de Will com ela), as crianças começam a ter contato com a ideia de "Mundo invertido", que vai permear toda a série. Ele nada mais é do que uma cópia de Hawkins, num plano inverso, mas dominada por monstros estranhos, batizados pelas crianças de Demogorgons.



Foi um desses montros, aliás, que perseguiu Will e o levou para o Mundo Invertido, por onde se entra apenas por alguns portais espalhados por Hawkins. O principal deles está no porão do laboratório e descobre-se que Eleven foi quem abriu esse portal ao fazer contato psíquico com um Demogorgon. Eles saíram e raptaram, não só Will, mas também Barb, amiga de Nancy (a atriz Natalia Dyer, no papel de irmã mais velha de Mike). Por isso, ela e o namorado, Steve Harrington’s (Joe Keery) se juntam a Jonathan (Charlie Heaton), irmão de Will, nessa busca aos desaparecidos.

A temporada explica também como Eleven tem esses poderes: sua mãe participou do projeto MKUltra no laboratório do governo e recebeu altas doses de drogas alucinógenas quando estava grávida. Dr. Brenner mentiu dizendo que ela havia sofrido um aborto, mas, na verdade, sua filha era Eleven, que foi levada como cobaia e acabou desenvolvendo os poderes.

Várias batalhas acontecem, Joyce e Hooper conseguem entrar no Mundo Invertido e trazer Will de volta. Dr. Brenner sai à caça de Eleven, mas é atacado por um Demogorgon, destruído por Eleven.

Tudo parece terminar bem no Natal, com Will já em casa, mas ele vomita uma lesma e tem uma visão do Mundo Invertido. Eleven, que poderia estar morta por causa da batalha com o Demogorgon, não está, embora ela não apareça no vídeo. A dica vem por Hopper, que esconde o petisco favorito dela numa caixa na floresta, mostrando que está cuidando dela.

Eleven, na primeira temporada da série | Foto: Netflix/Divulgação

O que aconteceu na segunda temporada de Stranger things, em 2017?

As novas aventuras em Hawkins começam no Halloween, com as crianças animadas, mas vivendo ainda sob os efeitos do Mundo Invertido. Will segue tendo flashbacks e Eleven vive escondida, aos cuidados de Hooper, para se proteger do governo. Hooper começa investigando o caso de uma estranha praga que está destruindo as abóboras do Halloween.

Uma nova personagem chega à escola: Max (Sadie Sink), que impressiona os meninos com suas habilidades no skate, e o irmão dela, Billy (Dacre Montgomery), que adora uma confusão e está disposto a tirar a coroa de bonitão de Steve.

Há mais gente nova na série: um deles é Dr. Sam Owens (Paul Reiser), substituto do Dr. Brenner no Laboratório de Hawkins, com planos de melhorar as condições do lugar. Outro Murray Bauman (Brett Gelman), que adora uma teoria da conspiração, contratado pela família de Barb para tentar descobrir o paradeiro da jovem. Há também o novo namorado de Joyce, Bob (Sean Astin).

Os "flashbacks" de Will vão piorando e eles descobrem que, na verdade, não é estresse pós-traumático como o laborário de Hawkins pensava. Um monstro está "colado" na mente dele e, por isso, o menino consegue sentir o que ele faz — é o "Devorador de mentes". Os túneis que ele desenha freneticamente dão a dica de que é isso que o monstro está fazendo.



Nesta temporada, Eleven busca a verdade sobre suas origens: ao brigar com Hooper, ela foge da cabana e consegue contato psíquico com a mãe, que conta a verdade sobre os experimentos. Nas memórias da mãe, ela enxerga uma menina chamada Kali (Linnea Berthelsen), outra cobaia do laboratório. Ela vai, então, até Chicago, onde encontra Kali, que também tem poderes especiais e luta para matar todas as pessoas envolvidas no laboratório. Mas Eleven percebe que, na verdade, quer voltar para Hawkins e ficar com seus amigos e Hooper.

Quando ela volta, encontra Will sedado, pois seu corpo está tomado pelo Devorador de Mentes. Eles vão tentando queimar os túneis sem machucar Will e a menina usa todas as suas forças para fechar o portal.

A temporada termina com tudo sob controle até aparecer o Devorador de Mentes no Mundo Invertido, mostrando que a ameaça não acabou.

O que aconteceu na terceira temporada de Stranger things, em 2019?

Dois anos depois da segunda temporada, a turma volta nas férias de verão, aproveitando a piscina comunitária de Hawkins e o novo shopping da cidade em 1985. É na sorveteria desse novo espaço que Steve começa a trabalhar com Robin Buckley (Maya Hawke), e os dois atendem diariamente Erica (Priah Ferguson), irmã de Lucas. As duas novas personagens, em breve, se juntam aos antigos na luta contra o Mal.

Eleven e Mike estão namorando, Lucas e Max, também. Jonathan e Nancy começam como estagiários do jornal de Hawkins, mas nem tudo é vida normal na cidade. Depois de um curto-circuito que deixa os ímãs desmagnetizados, Joyce e Hooper, numa visita ao laboratório, descobrem que os russos chegaram a Hawkins e estão interessados em comprar terras — e também estão envolvidos na construção do novo shopping. Dustin, Robin, Steve e Erica descobrem que os russos estão usando o shopping como espaço de contrabando, mas não só. Há um estranho laboratório nas dependências do point da galera.



Enquanto isso, o Devorador de Mentes, que parecia ter sido destruído na segunda temporada, está de volta. Suas partículas não voltaram ao Mundo Invertido e passaram a infectar ratos, que, por sua vez, começam a infectar humanos, tal qual fizeram com Will. Um dos hospedeiros escolhidos é o irmão de Max, Billy, que começa a sequestrar pessoas e levá-las até o monstro dessa temporada. Essas pessoas cooptadas começam a derreter e serem incorporadas ao corpo do monstro, uma criatura gigantesca. Billy, inclusive, é morto pela criatura na frente da irmã, quando se sacrifica para proteger Eleven no shopping.

Toda essa luta acontece enquanto Joyce e Hooper estão dentro do laboratório russo tentando destruir a máquina que abriu o portal do mundo invertido e, assim, acabar com o monstro. Joyce consegue, finalmente, destruir a máquina, fechar o portal e mandar a criatura de volta para as sombras, mas Hooper aparentemente morreu nessa jogada.

A temporada termina com Joyce se mudando de Hawkins para a Califórnia com Will, Jonathan e Eleven, mais fraca por ter se machucado na última luta. Mas, nas cenas pós-créditos, o público descobre que os russos estao com um prisioneiro americano em suas bases e um demogorgon,

O que aconteceu na quarta temporada de Stranger Things, em 2022?

Depois de uma pandemia e greve de atores e roteiristas, a série está de volta, focando no sprink break americano (as férias de primavera). A família Byers e Eleven (sem poderes, por causa da última batalha) agora moram na Califórnia, os outros adolescentes continuam em Hawkins e Hooper está... na Rússia, como prisioneiro, embora todos achem que o chefe de polícia morreu.

Enquanto os meninos agora fazem um outro grupo de D&D, o Hellfire Club, liderado por Eddie Munson (Joseph Quinn), mortes estranhas começam acontecer. O responsável vem, claro, do Mundo Invertido e é batizado pela turma do Hellfire Club de Vecna. Ele aproveita os traumas passados de suas vítimas, uma delas chamada Chrissy Cunningham. Eddie é o principal suspeito do assassinato, mas Nancy, trabalhando no jornal, descobre que a morte foi parecida com a de Victor Creel, que matou a família antes de morrer de forma semelhante a Chrissy.

Mas começa a ter os mesmos sintomas dos outros mortos e percebe que vai ser capturada por Vecna. Mas Nancy descobre que a música é a forma de salvá-la é tocando sua música favorita, "Running Up That Hill", de Kate Bush, que virou o hino da temporada.



Neste meio tempo, Joyce recebe pistas de que Hooper está vivo e ela e Murray acabama na Rússia, ajudando o chefe de polícia a voltar para casa.

Nesta temporada, quem reaparece é Dr. Brenner, que está vivo e recupera a guarda de Eleven. Ela é levada para um bunker no meio do deserto para recuperar seus poderes e relembra o massacre de 1979. O assassino era o One (Um), um funcionário cujo nome era Henry Creel (filho de Victor Creel). Ele foi a primeira pessoa a passar pelos testes de Brenner. Ele que começa o massacre e Eleven tenta pará-lo. Na luta, é ela quem o manda para o Mundo Invertido e abre o primeiro portão. Dessa forma, One é transformado no monstro Vecna, cerne também da quinta temporada.

Numa ida ao Mundo Invertido, Nancy descobre que Vecna precisa matar quatro pessoas para abrir quatro portais. Ele mata três e eles resolvem colocar Max de isca para que Eleven, já com os poderes recuperados e de volta a Hawkins, o enfrente. O vilão consegue matar a menina por alguns segundos e parte de Hawkins é destruída. Eleven a traz de volta, mas a amiga fica em coma.

As fendas que apareceram na cidade são atribuídas a Eddie, que morreu no Mundo Invertido por causa de Vecna e era visto na cidade como um enviado satânico. Hopper e Eleven estão juntos novamente em Hawkins e Will consegue sentir que Vecna não foi totalmente destruído. Ainda há uma batalha final em vista.

