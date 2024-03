A- A+

Streaming "Stranger Things: The Experience" chega ao Brasil em abril; confira informações sobre ingressos Experiência imersiva promete fazer o público se sentir dentro da série da Netflix

Depois de Estados Unidos, Canadá, França e Inglaterra, é a vez do Brasil receber a “Stranger Things: The Experience”. A experiência imersiva voltada para fãs da série da Netflix aporta em São Paulo a partir do dia 12 de abril e promete fazer o público se sentir dentro de uma aventura de Eleven e seus amigos.

A ação será montada no Shopping Eldorado, ocupando uma área de 2.280m2. Com ingressos a partir de R$ 60, os visitantes vão poder entrar em reproduções de alguns dos cenários mais marcantes da série, além de participar de desafios, em uma narrativa desenvolvida em parceria com os criadores de “Stranger Things”.

O percurso começa pelo sinistro Laboratório Nacional de Hawkins, seguido por um mergulho no Mundo Invertido. Após fugir de lá, é a hora de curtir a sala Mix-Tape, com os lanches que aparecem na série, como o sundae de caramelo da Scoops Ahoy, as fatias da Surfer Boy Pizza e os coquetéis do bar temático.



Os participantes também podem tentar bater o recorde de Mad Max no clássico fliperama Palace Arcade, comprar mercadorias exclusivas e até mesmo ficar cara a cara com o aterrorizante Vecna.

A pré-venda de ingressos começa na próxima terça-feira (19) para quem se cadastrou para a lista de espera. Já as vendas gerais terão início na quarta-feira (20), no site oficial do projeto.

