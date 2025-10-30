A- A+

ÚLTIMA TEMPORADA 'Stranger Things': veja o trailer da quinta e última temporada Parte 1, com quatro episódios, estreia em 27 de novembro

Na contagem regressiva para o fim de "Stranger things", a Netflix divulgou, nesta quinta-feira (30), o trailer da quinta e última temporada da série, um dos maiores sucessos de seu catálogo. O volume 1, com quatro episódios, estreia no dia 27 de novembro. O 2 chega no dia 25 de dezembro e o final, em 31 de dezembro.

“Nesta temporada, vamos direto ao ponto e Eleven (Onze) está em modo treinamento", disse a atriz Millie Bobby Brown, em comunicado divulgado pela Netflix. "Pela primeira vez, ela assume uma postura de guerreira já no começo da temporada. Ela está focada em proteger os amigos. Eles são a família que ela escolheu, então vai fazer de tudo para protegê-los e veremos isso na série.”





Os irmãos Duffer, criadores e roteiristas da série, também comentaram a temporada.

“Acho que o diferencial desta temporada é que ela já começa um pouco caótica, pois nossos heróis foram derrotados no fim da temporada 4", disse Ross Duffer. "Geralmente, mostramos a vida normal deles, como estão indo na escola, e depois introduzimos o elemento sobrenatural. Mas, neste caso, a temporada já começa com o pé no acelerador.”

“Eles não estão vivendo nada parecido com o normal", disse Matt Duffer. "Hawkins está em quarentena militar, a circulação é restrita e há câmeras por toda parte, estilo BBB. Eles estão na ativa, mas a rotina deles mudou completamente.”

