"Stranger Things: História de 85": confira trailer e data de estreia da animação da Netflix
Animação é ambientada entre as temporadas 2 e 3 da produção original e chega ao catálogo do streaming em 23 de abril
Stranger Things chegou ao fim, mas a Netflix parece não querer se despedir da série de sucesso tão cedo. Nesta segunda-feira, 2, o serviço de streaming anunciou um spin-off animado da produção, Stranger Things: História de 85.
A série trará os personagens originais da série em uma trama ambientada entre as temporadas 2 e 3 da produção original. Na história, os protagonistas terão de desvendar um novo "mistério paranormal".
Segundo a Netflix, a ideia para a animação partiu de um "brainstorming" dos irmãos Duffer, Matt e Ross Duffer, para criar o universo de Hawkins. Os criadores da série original atuam como produtores executivos da animação.
"Sempre sonhamos com uma animação de Stranger Things no estilo dos desenhos animados de sábado de manhã com que crescemos e amamos, e ver este sonho realizado tem sido absolutamente emocionante", disseram os dois em um comunicado.
Stranger Things: História de 85 estreia no serviço de streaming no dia 23 de abril. O episódio derradeiro da série original estreou no último dia 31 de dezembro.