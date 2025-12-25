A- A+

Streaming "Stranger Things": episódios do volume 2 da quinta temporada estreiam nesta quinta-feira (25) O grande final da despedida da série chega à Netflix no dia 31 de dezembro

Chegou o dia tão esperado pelos fãs de “Stranger Things”. A segunda parte da quinta e última temporada da série estreia na Netflix nesta quinta-feira (25).

O volume 2 será lançado um mês após a primeira parte, que ficou disponível em 26 de novembro. Para aumentar ainda mais a ansiedade do público, os três novos episódios só entram no catálogo da plataforma de streaming às 22h (horário de Brasília).

A quinta temporada marca a despedida de uma das séries mais populares da história da Netflix. Os capítulos finais retornam a Hawkins, no outono de 1987, quando os protagonistas se unem para encontrar e matar Vecna (Jamie Campbell Bower).



A cidade está sob quarentena militar e Onze (Millie Bobby Brown) precisa se esconder novamente, já que o governo intensificou a caçada contra ela. Com a proximidade do aniversário de desaparecimento de Will (Noah Schnapp), uma ameaça familiar volta à tona, desencadeando a última batalha do grupo.



A Netflix já divulgou o título de cada episódio, além do tempo de duração. Confira:



Episódio 5 - Tratamento de Choque - 1h08min

Episódio 6 - A Fuga de Camazotz - 1h15min

Episódio 7 - A Ponte - 1h06min



Capítulo final

O grande final da série ficará para o dia 31 de dezembro, com o lançamento do episódio de encerramento, também às 22h. Nas redes sociais, o público tem se movimentado com teorias e palpites sobre o destino dos personagens e do universo criado pelos irmãos Duffer.



*Com informações de assessoria de imprensa.

