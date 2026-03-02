A- A+

Festival Stravaganza Musicale, dedicado à música clássica, estreia no Teatro de Santa Isabel em março Programação acontecerá dias 18 e 19 de março, com recitais de canto, flauta transversal e piano, celebrando a obra de Beethoven, Liszt, Chopin, além de compositores nacionais

Piano, voz, corda, sopro e grandes talentos da nova geração estarão reunidos na primeira edição do Festival Independente de Música Clássica Stravaganza Musicale, que apresenta a confluência entre compositores e composições eruditas, nos dias 18 e 19 de março, o Teatro de Santa Isabel.



Os ingressos já estão disponíveis na plataforma da Guiche Web, a partir de R$ 25.

Sobre o festival

Idealizada e empreendida pelo pianista pernambucano Luis Felipe de Oliveira, músico premiado dentro e fora do País, a programação convoca para uma volta ao mundo da música erudita do século 19, com recitais de canto, flauta transversal e piano, através de obras de compositores consagrados.



Beethoven, Liszt, Chopin e Schumann, além do brasileiro Leopoldo Miguez, que representa o romantismo nacional, e do pernambucano Dierson Torres, serão celebrados nos dois dias do festival.

“O evento confirma que o Recife é uma cidade vocacionada para a música erudita, tanto do ponto de vista de composição, quanto de fruição. Não é uma extravagância oferecer um festival independente de música clássica aqui. Esperamos todos os públicos, desde os mais fiéis consumidores e apreciadores até os curiosos e estreantes: estão todos convidados a sentir o impacto de um recital de música clássica. É uma experiência que precisa ser vivida”, garante Luis Felipe Oliveira.



Inspirado pela passagem do Festival Virtuosi pela sua cidade, Gravatá, em 2012 - ocasião em que viu e ouviu de perto, pela primeira vez, um piano e um concerto - Luis Felipe começou então a estudar piano sozinho pela internet e, por intermédio do gerente de um hotel do município, passou a tocar para os hóspedes nos fins de semana - nos demais dias, o instrumento ficava liberado para o garoto treinar.



Hoje, aos 29 anos, com apresentações pelo Brasil e exterior e, por diversas edições, atração daquele Festival Virtuosi que transformou sua vida, é ele quem leva o piano para encantar novas pessoas.

Também protagonizam o Stravaganza Musicale duas jovens musicistas, expoentes da cena pernambucana: Sabrina dos Santos, flautista convidada da Orquestra Sinfônica do Recife, e a mezzo-soprano Virginia Cavalcanti, solista em estreias mundiais de óperas e de repertório de concerto e de câmera.

Destaques do festival

Na noite de estreia, dia 18 de março, Virginia Cavalcanti e Luis Felipe Oliveira apresentam recital que celebra peças francesas, alemãs e brasileiras, com destaque para “Le travail du peintre”, de Francis Poulenc.



“Traduzindo para o português, o nome da composição é ‘A obra do pintor’. Nela, Poulenc homenageia pintores como Pablo Picasso e Joan Miró, distribuindo os acordes em arranjos quase coloridos de tão visuais e tangíveis”, define Luis Felipe.

Na segunda parte desta noite, a flautista Sabrina dos Santos interpretará, na companhia de Luis Felipe ao piano, obras francesas como “La flute de Pan”, de Julius Mouquet, que retrata a imagem sonora de uma figura da mitologia grega e suas relações com os pássaros, a natureza e os camponeses.



Sabrina dos Santos está na programação | Foto: Hannah Carvalho/Divulgação

Executarão ainda a importante peça brasileira “Sonata Op. 14”, de Leopoldo Miguez, originalmente escrita para violino e piano, e transcrita para flauta e piano pelos próprios intérpretes.

No dia 19, Luis Felipe apresenta recital de piano solo com composições que datam do classicismo europeu até os dias atuais em Pernambuco. O primeiro momento será dedicado a uma sonata vibrante de Beethoven, associada a uma seleção de obras mais reflexivas de Liszt, como “Harmonies du Soir” e a “Lenda nº 2: São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas”.



O gran finale da noite e do festival ficará por conta dos desafiadores 12 estudos de “Op. 10 de Chopin” e, não por acaso, de uma obra contemporânea e de dar orgulho: “Variações sobre o Hino de Pernambuco”, composto por Dierson Torres.

Sobre os músicos:

Luis Felipe Oliveira - Natural de Gravatá, Luis Felipe Oliveira é formado “cum laude” no curso de Bacharelado em Piano na UFPE. Estuda na Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne, em Coimbra, Portugal, e é professor substituto na UFPE.



Jovem profissional, coleciona prêmios como o 1º lugar no Mozart Special Prize (2022) e no 13º Concurso Internacional de Piano Edna Basseti Habith (2022), além da 2ª colocação no Coimbra World Piano Meeting Competition (2025).

Já se apresentou em diversas salas de concerto do Brasil, como em Portugal, Argentina e no México, fazendo parte da programação de festivais como Lux Fidelis e Encuentro de Piano Internacionale, em Bariloche. Entre junho e agosto de 2024, realizou uma turnê nacional em comemoração dos seus 10 anos de carreira, passando por nove cidades.



Em 2024, lançou o projeto “Um Piano por Pernambuco”, que levou recitais, concertos-aula e masterclasses de piano da capital ao sertão pernambucano, oferecendo música clássica para um público com pouco ou nenhum acesso a este estilo musical.

Enquanto corpo de orquestra, atuou com a OSUFPE, Orquestra Criança Cidadã, Orquestra Jovem de Pernambuco, Orquestra do Festival Virtuosi, Orquestra Sinfônica do Recife (onde atua desde 2023) e, como solista, apresentou-se com a Orquestra Clássica do Centro (Coimbra), Orquestra Filarmônica das Beiras (Aveiro), Sinfônica da UFPE, Sinfônica do Recife, Filarmónica União Sardoalense (Sardoal/PT) e a Orquestra Sinfônica de Limeira (SP).

Sabrina dos Santos - Licenciada e bacharel em Flauta Transversal pela UFPE, iniciou seus estudos musicais aos 9 anos. Aprimorou sua formação na Escola de Música de Brasília e Universidade de Brasília. É professora de flauta transversal no Conservatório Pernambucano de Música e professora substituta na UFPE. Integra a Orquestra Sinfônica do Recife como flautista convidada.

Como solista, já se apresentou com a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, Projeto Música das Antigas (PE), Orquestra Jovem de Pernambuco, Orquestra Sinfônica de Limeira (SP) e Orquestra Acadêmica do Conservatório Pernambucano de Música.



Foi premiada no Concurso de Jovens Talentos - Troféu Mansueto Barbosa, em 2022 e 2023, com o terceiro e primeiro lugares, respectivamente, e nas seleções de Jovens Solistas da OSJPB entre os anos de 2022 a 2024.

Virginia Cavalcanti - É bacharel em Canto pela UFPE e mestre em Música – Práticas interpretativas dos séculos 20 e 21, pela UFRN. Professora efetiva do curso de Música/Canto da UFPE, Virginia integra o grupo vocal Contracantos. Tem atuado como solista em diversos títulos do repertório tradicional de ópera e de concerto.



Venceu os prêmios Júri Popular e Intérprete de Canção no V Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão (2005).

Tem especial interesse na interdisciplinaridade das artes e em música da atualidade, tendo sido solista em estreias mundiais de óperas e de vasto repertório de concerto e de câmera, como em "Pahy Tuna" (Yuru), de Leonardo Boccia, "Anastácia" (Olga), de Armando Lôbo, "Réquiem Nordestino para Ariano Suassuna", de Dierson Torres.



Programação:

Dia 18/03 (quarta-feira)

Recital Duplo de Música de Câmara

Canções de câmara

Virginia Cavalcanti, mezzo-soprano

Luis Felipe de Oliveira, piano

Duo: flauta e piano

Sabrina dos Santos, flauta

Luis Felipe de Oliveira, piano

Dia 19/03 (quinta-feira)

Recital de Piano

Beethoven, Liszt, Chopin e Torres

Luis Felipe de Oliveira, piano



SERVIÇO

Festival Stravaganza Musicale

Quando: 18 e 19 de março, às 19h30

Onde: Teatro de Santa Isabel: Praça da República, Santo Antônio, Recife

Informações: (81) 99948-6296 e @luisfelipe.oliv

Ingressos:

R$ 50 e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Guichê Web

