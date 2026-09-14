Stray Kids e Demi Lovato são os artistas do Rock in Rio mais buscados no segundo fim de semana; veja
Google fez levantamento exclusivo para O Globo ao fim dos últimos três dias de festival
A febre do K-pop alavancou as buscas on-line pela banda Stray Kids no Rock in Rio. Segundo levantamento feito pelo Google Brasil com exclusividade para o O GLOBO, o grupo sul-coreano, que se apresentou como headliner da sexta-feira (11), foi o artista do evento mais buscado nos últimos três dias do festival.
No levantamento feito na semana passada, a banda já havia ficado em terceiro lugar das buscas, antes mesmo de seus integrantes terem desembarcado no Rio.
No levantamento deste segundo fim-de-semana, também brilhou a estrela de Demi Lovato, uma das estrelas do Palco Mundo no sábado (12). A cantora acumulou hits em sua apresentação e mobilizou o seu fandom, formado especialmente pelos mais jovens.
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Na sequência, em terceiro lugar, ficou Zara Larsson, que se apresentou na noite de domingo (13). A cantora conquistou o público e chegou a ser chamada de "sueca mais brasileira" do evento. Em quarto, ficou ainda Maroon 5, que fez sua terceira participação no Rock in Rio no sábado (12).
Lista completa
- Stray Kids
- Demi Lovato
- Zara Larsson
- Maroon 5
- Elton John
- Twenty One Pilots
- Jamiroquai
- Ivete Sangalo
- Alok
- Halsey
- João Gomes
- Hwasa
- Belo
- Mumford & Son
- Pedro Sampaio
- Nexz
- Lola Young
- J Balvin
- Gilberto Gil
- Daniela Mercur
- Péricles
- Luísa Sonza
- Foo Fighters
- Black Eyed Peas
- Mc Cabelinho
- Capital Inicial
- Avenged Sevenfold
- Jota Quest
- Bring Me The Horizon
- Priscila Senna
- Jota Quest
- Laufey
- Vanessa Da Mata
- Gilsons
- Criolo
- Detonautas
- Xamã
- Sepultura
- Ne Yo
- Calvin Harris
- Mgk
- Mc Carol
- Olodum
- Puterrier
- Nelly
- Barão Vermelho
- Dennis
- Bad Omens
- Diogo Defante
- Os Garotin