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Leia o Jornalsegunda14/09/2026
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ROCK IN RIO

Stray Kids e Demi Lovato são os artistas do Rock in Rio mais buscados no segundo fim de semana; veja

Google fez levantamento exclusivo para O Globo ao fim dos últimos três dias de festival

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Rock in Rio 2026: Show do Stray Kids é o mais buscado no GoogleRock in Rio 2026: Show do Stray Kids é o mais buscado no Google - Foto: JYP Entertainment / Divulgação

A febre do K-pop alavancou as buscas on-line pela banda Stray Kids no Rock in Rio. Segundo levantamento feito pelo Google Brasil com exclusividade para o O GLOBO, o grupo sul-coreano, que se apresentou como headliner da sexta-feira (11), foi o artista do evento mais buscado nos últimos três dias do festival.

No levantamento feito na semana passada, a banda já havia ficado em terceiro lugar das buscas, antes mesmo de seus integrantes terem desembarcado no Rio.

No levantamento deste segundo fim-de-semana, também brilhou a estrela de Demi Lovato, uma das estrelas do Palco Mundo no sábado (12). A cantora acumulou hits em sua apresentação e mobilizou o seu fandom, formado especialmente pelos mais jovens.

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Na sequência, em terceiro lugar, ficou Zara Larsson, que se apresentou na noite de domingo (13). A cantora conquistou o público e chegou a ser chamada de "sueca mais brasileira" do evento. Em quarto, ficou ainda Maroon 5, que fez sua terceira participação no Rock in Rio no sábado (12).

Lista completa

  1. Stray Kids
  2. Demi Lovato
  3. Zara Larsson
  4. Maroon 5
  5. Elton John
  6. Twenty One Pilots
  7. Jamiroquai
  8. Ivete Sangalo
  9. Alok
  10. Halsey
  11. João Gomes
  12. Hwasa
  13. Belo
  14. Mumford & Son
  15. Pedro Sampaio
  16. Nexz
  17. Lola Young
  18. J Balvin
  19. Gilberto Gil
  20. Daniela Mercur
  21. Péricles
  22. Luísa Sonza
  23. Foo Fighters
  24. Black Eyed Peas
  25. Mc Cabelinho
  26. Capital Inicial
  27. Avenged Sevenfold
  28. Jota Quest
  29. Bring Me The Horizon
  30. Priscila Senna
  31. Jota Quest
  32. Laufey
  33. Vanessa Da Mata
  34. Gilsons
  35. Criolo
  36. Detonautas
  37. Xamã
  38. Sepultura
  39. Ne Yo
  40. Calvin Harris
  41. Mgk
  42. Mc Carol
  43. Olodum
  44. Puterrier
  45. Nelly
  46. Barão Vermelho
  47. Dennis
  48. Bad Omens
  49. Diogo Defante
  50. Os Garotin

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