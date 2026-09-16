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KPOP Stray Kids envia flores para homenagear fã adolescente que morreu antes de show Grupo coreano lamentou morte de Delfina Antonella González Plata, de 16 anos, em mensagem que foi compartilhada pela mãe da garota nas redes

O Stray Kids prestou uma homenagem à adolescente Delfina Antonella González Plata, de 16 anos, que morreu pouco antes de assistir a um show do grupo em Buenos Aires, na Argentina.

Nesta quarta-feira (16), a banda coreana enviou uma coroa de flores à família da jovem, acompanhada de uma carta escrita à mão.

No texto, os integrantes lamentaram profundamente a perda e afirmaram que “jamais nos esqueceremos de que você amava nossa música e nossas apresentações, e que veio estar conosco na esperança de nos encontrar”.

A mensagem foi compartilhada pela mãe da adolescente nas redes sociais.

“Nós sabemos que palavras jamais poderiam aliviar totalmente a dor que sua família está enfrentando neste momento. Quando soubemos da notícia devastadora sobre uma fã que havia ido ao local do show para nos ver, todos nós ficamos profundamente tristes e com o coração partido”, disseram eles, que antes, na sexta-feira (11), se apresentaram no Rock in Rio.

“Nós somos verdadeiramente gratos por todo o amor e apoio que você nos demonstrou. Expressamos nossas mais profundas condolências e nossa sincera solidariedade à sua família. Esperamos, de coração, que ela descanse em paz.”

Delfina passou mal antes de entrar no Hipódromo de San Isidro, onde aconteceria a apresentação na segunda-feira (14), de acordo com o jornal La Nacion.

Ela chegou a receber atendimento e foi encaminhada para uma unidade de saúde próxima, mas não resistiu. De acordo com autoridades locais, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Antes do início do show, o Stray Kids interrompeu a programação para lembrar a jovem.

Uma mensagem apareceu no telão citando sobre a morte e pedindo que o público fizesse um minuto de silêncio em homenagem a Delfina.

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