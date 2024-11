A- A+

Stray Kids Stray Kids, sucesso do k-pop, vem ao Brasil em 2025; veja datas dos shows e como comprar O Stray Kids passou pela Austrália e países da Ásia neste ano com a turnê, e agora anuncia mais de 20 shows em estádios ao redor do mundo

O grupo sul-coreano Stray Kids, um dos grandes sucessos do k-pop, vem ao Brasil pela primeira vez em 2025, para dois shows da turnê mundial . No Rio de Janeiro, a apresentação será em 1º de abril, no Estádio Nilton Santos. Em São Paulo, sobem ao palco no dia 5 de abril, no Estádio MorumBIS

Com oito membros, o grupo foi formado em 2017 em um reality show de música da Coreia do Sul. Hoje, eles acumulam mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e quase 31 milhões de seguidores no perfil oficial no Instagram.

O Stray Kids passou pela Austrália e países da Ásia neste ano com a turnê, e agora anuncia mais de 20 shows em estádios ao redor do mundo, no ano que vem. Além do Brasil, há datas na América Latina, América do Norte e Europa. No País, a turnê é apresentada pelo Santander e tem realização da Live Nation Brasil.

A pré-venda exclusiva para clientes Santander de algumas categorias específicas será aberta na próxima segunda-feira, 25, a partir das 10h. A pré-venda para os demais clientes do banco acontece no dia 26. A venda geral será a partir do dia 27, quarta-feira.

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados. Em todos os casos, estarão disponíveis para compra online no site da Ticketmaster, a partir das 10h, ou a partir das 11h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). São permitidos até quatro ingressos por CPF, sendo duas meias-entradas.

Stray Kids World Tour no Rio de Janeiro

Onde: Estádio Nilton Santos - R. José dos Reis, 425, Engenho de Dentro

Quando: 1º de abril de 2025, uma terça-feira

Horário: 20h

Stray Kids World Tour em São Paulo

Onde: Estádio do Morumbi (MorumBIS) - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Quando: 5 de abril de 2025, um sábado

Horário: 20h

Início das vendas

Pré-venda exclusiva clientes Santander Select e Private: 25 de novembro

Pré-venda para demais clientes Santander: 26 de novembro

Venda geral: 27 de novembro



