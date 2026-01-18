Dom, 18 de Janeiro

AUDIOVISUAL

Streaming de graça: Tela Brasil tem lançamento previsto para este trimestre

Plataforma está em fase final de testes, diz nota do Ministério da Cultura

Ministério da Cultura esclarece que informações sobre o Tela Brasil serão divulgadas em canais institucionaisMinistério da Cultura esclarece que informações sobre o Tela Brasil serão divulgadas em canais institucionais - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Cultura (MinC) esclareceu, por meio de nota, neste domingo (18) que a plataforma gratuita de streaming Tela Brasil ainda se encontra em fase final de testes e não foi lançada.

De acordo com o ministério, “não procede a informação de que o serviço já estaria disponível", e a plataforma e seus aplicativos (versões Android e IOS) têm lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Na avaliação do MinC, a Tela Brasil será uma importante entrega da política cultural do governo federal para o setor audiovisual, na medida em que reunirá centenas de títulos brasileiros, ampliando, “de forma inédita”, o acesso da população às produções nacionais.

“A iniciativa de difusão do audiovisual representa um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país”, afirmou o MinC.

A nota traz a avaliação de que as repercussões positivas e celebradas sobre o lançamento da plataforma de streaming pública “demonstram o orgulho e o desejo da sociedade brasileira de acessar sua cultura”.

O ministério conclui afirmando que as informações oficiais sobre o lançamento serão divulgadas em breve em seus canais institucionais. 

