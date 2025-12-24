A- A+

NATAL Streaming: guia de Natal para todos os gostos Entre encontros em família e momentos de pausa, filmes e séries natalinos se transformam em parte do ritual de fim de ano

O Natal se aproxima e, com ele, cresce a vontade de revisitar produções clássicas ou descobrir novas histórias para entrar no clima de festas. Entre encontros em família e momentos de pausa, filmes e séries natalinos se transformam em parte do ritual de fim de ano.

Opções não faltam: o catálogo vai de clássicos que atravessam gerações a lançamentos recentes, passando por comédias românticas, animações para crianças e produções que fogem do óbvio, mas preservam o espírito natalino.

A seguir, confira uma seleção de filmes e séries de Natal disponíveis nos principais streamings, para maratonar em família, assistir a dois ou aproveitar sozinho:

Um Natal Ex-pecial

Lançada neste ano, a produção conta a história da recém-divorciada Kate (Alicia Silverstone), que sonha com um último Natal impecável em família, antes de vender a casa em que mora. A tranquilidade evapora quando seu ex-marido Everett (Oliver Hudson) aparece com a nova namorada, Tess (Jameela Jamil), uma mulher jovem e bem-sucedida. Longe da almejada paz que esperava ter, os planos de Kate tomam rumos diferentes do esperado, enquanto ela encara novos amores e antigos sentimentos

Onde assistir: Netflix

Borbulhas de Amor

Outro lançamento natalino da Netflix. Sydney Price (vivida por Minka Kelly) é uma ambiciosa executiva norte-americana que recebe a oportunidade de liderar uma renomada casa de champanhe na França. Ao chegar a uma Paris natalina e iluminada, ela conhece o charmoso Henri Cassell (Tom Wozniczka) e vive um rápido romance com ele, mas tudo muda logo que descobre ter se envolvido romanticamente com o filho do dono da empresa que ela planeja adquirir.

Onde assistir: NetflixO Segredo do Papai Noel

Na leva de novas produções, o filme conta a história de Taylor (Alexandra Breckenridge), uma mãe solteira desesperada por um emprego que permita a ela pagar pelas aulas de ski da filha. Eis que surge uma oportunidade inesperada: o resort onde a menina treina está buscando alguém para se fantasiar de Papai Noel. Taylor encara os trajes do bom velhinho para convencer o charmoso dono do hotel que ela é a pessoa perfeita para o trabalho e acaba encontrando também a chance de um novo amor.

Onde assistir: Netflix

Natal em 3 por 4

A série de três episódios acompanha quatro irmãs em três fases distintas da vida: adolescência, vida adulta e terceira idade. Conforme elas comemoram o Natal ao longo dos anos, também se deparam com dramas e segredos familiares.

Onde assistir: Netflix

Namorado de Natal

Na série, Johanne (Ida Elise Broch), com 30 anos de idade, está exausta dos comentários e críticas, constantes sobre sua vida de solteira. Na tentativa de impressionar os pais, ela tenta em 24 dias encontrar um namorado para levá-lo à celebração de Natal.

Onde assistir: Netflix

As Crônicas de Natal

Empenhados em flagrar o exato momento da chegada do Papai Noel, os irmãos Kate (Darby Camp) e Teddy (Judah Lewis) se acomodaram em seu trenó e, acidentalmente, danificam o veículo. Agora eles precisam urgentemente fazer uma força-tarefa para ajudar o bom velhinho a correr contra o tempo, entregar os presentes e salvar o Natal.

Onde assistir: Netflix

O Primeiro Natal do Mundo

O filme brasileiro apresenta a família Pinheiro Lima, formada por Pepê (Lázaro Ramos), um professor viúvo e suas duas filhas. A família logo dobra de tamanho quando ele se casa com Tina (Ingrid Guimarães), uma chefe de cozinha divorciada que tem dois filhos. Em seu primeiro Natal juntos, uma das crianças pede que a data desapareça. A família parte então em uma aventura para recriar o feriado em uma realidade na qual ninguém ouviu falar do Natal.

Onde assistir: Prime Vídeo

Amor com Data Marcada

Apesar dos insistentes conselhos da mãe para ela arranjar um marido, Sloane (Emma Roberts) é uma jovem que gosta de sua vida de solteira, acreditando não precisar de namorado, enquanto Jackson (Luke Bracey) é um solteiro divertido que foge de relacionamentos. Quando a pressão de amigos e familiares cresce para que eles encontrem um amor, os dois estranhos aceitam acompanhar um ao outro em todas as festas do ano. Tudo platônico, nada de sentimentos. Mas será que isso tem chance de funcionar?

Onde assistir: Netflix

O Nosso Segredinho

Após descobrir que seus atuais parceiros amorosos são irmãos, Avery (Lindsay Lohan) e Logan (Ian Harding), um ex-casal que se odeia e não se via havia mais de 10 anos, precisa passar as festas de Natal sob o mesmo teto e esconder que já foram namorados.

Onde assistir: Netflix

A Catástrofe do Biscoito de Natal

Com a morte da avó, Annie Cooper (Rachel Boston) assume a fábrica de cookies da família. Tudo se complica quando a receita secreta da empresa desaparece durante a festa de Natal. Em busca de uma solução, Cooper se une a Sam (Victor Webster), dono de uma padaria local, para tentar recriar a fórmula perdida e manter o negócio de pé, ao mesmo tempo que surge um romance.

Onde assistir: Prime Video

Os Fantasmas de Scrooge

Um clássico natalino. O milionário e mesquinho Ebenezer Scrooge (vivido brilhantemente pelo divertido Jim Carrey) despreza o Natal. Com a morte de seu sócio, ele recebe a visita de um trio de fantasmas, que o levará para uma viagem reflexiva sobre seu passado e também o seu futuro.

Onde assistir: Disney+

Esqueceram de mim

Outro grande clássico. No primeiro longa da franquia de enorme sucesso, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) tem 8 anos de idade e é esquecido em casa, em Chicago, enquanto a família se atrasa para viajar a Paris no fim de ano. Sozinha, a criança terá de proteger a residência dos McCallister contra o ataque de dois ladrões atrapalhados da região.

Onde assistir: Disney+

O Grinch

Tanto na versão animada quanto na obra clássica, o rabugento Grinch planeja roubar justamente o que mais detesta: o Natal. Mas na ambiciosa missão ele descobre que até o coração mais frio pode se transformar no Natal.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Um Duende em Nova York

Nesta comédia muito divertida, Buddy (Will Ferrel), um humano criado por elfos no Polo Norte, parte para Nova York em busca de seu pai biológico, um homem de negócios que precisa redescobrir o verdadeiro significado do Natal.

Onde assistir: HBO Max

Klaus

Em Smeerensburg, remota ilha localizada acima do Círculo Ártico, o carteiro egoísta Jesper (Jason Schwartzman) encontra pessoas raivosas que estão sempre em discussão. No meio desse turbilhão, ele conhece Klaus (J.K. Simmons), um lenhador que vive isolado na floresta e tem um talento incrível com brinquedos. Figuras opostas, Klaus e Jesper acabam formando uma dupla improvável de amizade e iniciam uma corrente do bem que leva alegria à cidade

Onde assistir: Netflix

