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Pesquisa Streaming: pesquisa revela ranking das plataformas que lideram o interesse do público Levantamento da JustWatch no Brasil mostra a Prime Video na liderança e a Netflix descendo posições

A JustWatch Brasil, que monitora o interesse do público pelos conteúdos das plataformas de streaming, divulgou seu levantamento referente ao segundo trimestre deste ano.

No ranking, chama atenção o fato de que o Disney+ ultrapassou a Netflix em relação às buscas do público, ocupando assim a vice-liderança. A líder de buscas segue com a Amazon Prime Vídeo, que está com 21% de participação nas interações. A sequência continua com Disney+, com 19%, enquanto a Netflix agora ocupa a terceira posição, com 18%.

Na avaliação da JustWatch, a Netflix, apesar do investimento no catálogo - variando ainda mais os conteúdos - não conseguiu segurar os três pontos percentuais na comparação com o segundo trimestre de 2025. Enquanto isso, o Disney+ avançou exatamente em três pontos percentuais, subindo de posição.

O ranking segue com a HBO Max, com 11% de interesse nas buscas, e a Apple TV+, com 9%, ultrapassando o Globoplay, com 8%. Também no levantamento, a Paramount+ tem 6% e a Mubi, 3%. Depois, Claro Video, com 1%, e outros serviços, que, somados, representam 4%.

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