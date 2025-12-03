A- A+

Trend Spotify Wrapped 2025: plataforma revela 'idade musical' dos usuários e novos recursos; veja Usuários do aplicativo compartilham, por meio das redes sociais, retrospectiva gerada pelo sistema; saiba como acessar

Uma novidade que vem chamando atenção dos usuários do Spotify, entre os novos recursos da Retrospectiva Wrapped 2025, é a revelação da "idade musical" dos assinantes da plataforma. A plataforma liberou, na manhã desta quarta-feira (3), a função Spotify Wrapped — e o que não falta, agora, é internauta compartilhando seu gosto musical (e sua "idades musicais") por aí.

Cada usuário pode ver, por meio do aplicativo no celular, quais foram as músicas e os artistas mais ouvidos ao longo dos últimos 12 meses. Para acessar, vá ao início do app e clique em "Retrospectiva" na parte superior da tela. Atenção: é necessário que o aplicativo esteja atualizado.

O Spotify Wrapped 2025, desta vez, trouxe à tona alguns recursos. A "trajetória musical" de cada assinante da plataforma é apresentada num formato parecido com o que se vê nos Stories do Instagram. Para avançar, porém, é preciso deslizar a tela para cima.

De início, o aplicativo informa a quantidade de minutos que cada usuário ouviu ao longo do ano. Escutou cerca 11 mil minutos? Então, o assinante gastou nada menos do que uma semana com os ouvidos ocupados.

Na sequência, a plataforma informa quais foram os gêneros musicais mais ouvidos. Detalhe: o Spotify registra 144 gêneros em seu acervo — do hip hop ao indie, da MPB ao sertanejo, do anime ao flamenco, do pachanga ao europop.

Um novo recurso indica a tal "idade musical" dos usuários a partir da média das datas de lançamento das canções mais ouvidas. "Idade é só um número, né? Então, nada de levar pro lado pessoal", avisa.

Depois, o Wrapped calcula quantas músicas foram ouvidas pelos usuários. No quadro seguinte, o assinante é convidado a adivinhar qual canção, afinal, mais foi reproduzida — a resposta, então, é revelada, com os números devidos e o ranking da cinco letras mais tocadas.

O aplicativo também revela quantos álbuns foram ouvidos — e quais os cinco mais escutados —, além de informações sobre o consumo de podcasts. Depois, o público pode saber quais artistas mais foram ouvidos, a cada mês, por meio de uma animação surgida na tela. Todos os quadros podem ser compartilhados pelo WhatsApp ou Instagram.

Problema para acessar Spotify Wrapped?

Nas redes sociais alguns internautas lamentam que não estão conseguindo acessar o serviço Spotify Wrapped no aplicativo. A solução para resolver o problema é atualizar o app na loja de aplicativos.

