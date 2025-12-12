A- A+

CINEMA "Street Fighter" ganha teaser com primeiras imagens de personagens icônicos; veja Adaptação do famoso jogo dos anos 1990 deve chegar aos cinemas em outubro de 2026

“Street Fighter”, adaptação cinematográfica de um dos jogos mais populares da década de 1990, ganhou uma prévia com o visual dos personagens. O vídeo foi revelado durante o evento Game Awards, que ocorreu nesta quinta-feira (11), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Com direção de Kitao Sakurai, o longa-metragem promete levar para a telona todos os personagens favoritos da franquia. No elenco, estão nomes como Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Callina Liang (Chun-Li) e Cody Rhodes (Guile). Jason Momoa interpreta Blanka, personagem brasileiro do jogo.

O filme é ambientado em 1993. Na trama, os lutadores Ryu e Ken Masters são recrutados pela misteriosa Chun-Li para o próximo World Warrior Tournament. Por trás desse brutal campeonato de luta, há uma conspiração mortal que obriga os personagens a encararem demônios do passado.

A estreia do filme está prevista para outubro de 2026. A produção é realizada em parceria entre Paramount Pictures, Legendary Pictures e a Capcom.



*Com informações da assessoria de imprensa.

