Stromae cancela shows até o final de maio por questões de saúde

O popular músico belga Stromae anunciou, nesta terça-feira (4), o cancelamento de todos os seus shows até o final de maio por questões de saúde, depois de suspender outras apresentações em março pelo mesmo motivo.

Desta forma, Stromae - nome artístico de Paul van Haver, nascido em Bruxelas em 1985 - cancelou shows em palcos como o Wembley Arena de Londres, o Max Schmeling de Berlim e o Palazzo dello Sport de Roma.

"Devo me resignar ao fato de que minha saúde infelizmente não me permite encontrá-los por enquanto", disse o músico aos seus fãs em uma mensagem publicada no Twitter.

"Compartilho esta notícia com profunda tristeza, mas devo ouvir meus limites. Cercado por minha família, devo reservar um tempo para me restabelecer e, assim, retomar, quando puder, os shows", afirmou.

Em fevereiro deste ano, Stromae ganhou o prêmio Victoires de la Musique, na França, como artista masculino do ano. Seu último trabalho, "Multitude", levou o prêmio de melhor álbum.

Stromae praticamente abandonou os palcos em 2013, após a consagração espetacular de seu álbum "Racine Carrée", mas retomou os shows gradualmente em 2022.

Com uma obra que vai do hip hop à música eletrônica, Stromae é um dos músicos de língua francesa de maior sucesso no mundo.

