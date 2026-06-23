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Streaming "Stuart Não Consegue Salvar o Universo": série spin-off de "The Big Bang Theory" ganha trailer Produção estreia na HBO Max no dia 23 de julho

“Stuart Não Consegue Salvar o Universo”, nova série spin-off de “The Big Bang Theory”, ganhou trailer oficial. A produção estreia no dia 23 de julho, às 22h, na HBO Max.

A série derivada do sitcom de sucesso dá destaque a Stuart Bloom. Dono de uma loja de quadrinhos e interpretado por Kevin Sussman, ele aparece como personagem secundário recorrente em “TBBT”.

Na trama da nova produção, que mistura comédia e ficção científica, Stuart provoca acidentalmente um apocalipse multiversal após quebrar um dispositivo construído por Sheldon e Leonard. Agora, ele carrega a missão de restaurar a realidade.



Outros personagens de “The Big Bang Theory” se juntam a Stuart em sua jornada, incluindo sua namorada Denise (Lauren Lapkus), o amigo geólogo Bert (Brian Posehn)e o físico quântico Barry Kripke (John Ross Bowie).

A obra é escrita e produzida por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady. Com dez episódios em sua temporada inicial, a série terá novos episódios exibidos semanalmente, sempre nas quintas-feiras.

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