"Stuart Não Consegue Salvar o Universo": série spin-off de "The Big Bang Theory" ganha trailer
Produção estreia na HBO Max no dia 23 de julho
“Stuart Não Consegue Salvar o Universo”, nova série spin-off de “The Big Bang Theory”, ganhou trailer oficial. A produção estreia no dia 23 de julho, às 22h, na HBO Max.
A série derivada do sitcom de sucesso dá destaque a Stuart Bloom. Dono de uma loja de quadrinhos e interpretado por Kevin Sussman, ele aparece como personagem secundário recorrente em “TBBT”.
Na trama da nova produção, que mistura comédia e ficção científica, Stuart provoca acidentalmente um apocalipse multiversal após quebrar um dispositivo construído por Sheldon e Leonard. Agora, ele carrega a missão de restaurar a realidade.
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Outros personagens de “The Big Bang Theory” se juntam a Stuart em sua jornada, incluindo sua namorada Denise (Lauren Lapkus), o amigo geólogo Bert (Brian Posehn)e o físico quântico Barry Kripke (John Ross Bowie).
A obra é escrita e produzida por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady. Com dez episódios em sua temporada inicial, a série terá novos episódios exibidos semanalmente, sempre nas quintas-feiras.