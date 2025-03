A- A+

ChatGPT As pessoas amam o Studio Ghibli. Mas elas deveriam ser capazes de recriar seu estilo com IA? Num documentário de 2016, Hayao Miyazaki foi apresentado à proposta de usar IA para criar desenhos e chamou a ideia de "um insulto à própria vida"

Filmes de animação, como aqueles criados pelo cineasta japonês Hayao Miyazaki, não são feitos às pressas. Com intrincados desenhos feitos à mão e muita atenção a cada detalhe fazem com que o processo seja lento, e possa levar anos até estar completo.

Ou você pode simplesmente pedir ao ChatGPT para transformar qualquer foto antiga em uma reprodução do trabalho de Miyazaki em apenas alguns segundos.

Muita gente fez exatamente isso desde a semana passada, quando a OpenAI lançou uma atualização do ChatGPT com melhorias na tecnologia de geração de imagens.

Agora, é possível pedir à plataforma para renderizar uma imagem no estilo do Studio Ghibli, transformando amigos e familiares (ou artistas e políticos) em personagens parecidos com os de filmes como "Meu Amigo Totoro" e "A viagem de Chihiro".

Nas redes sociais, os usuários rapidamente começaram a postar suas próprias imagens no estilo Ghibli. Elas variavam de selfies e fotos de família a memes.

Alguns usaram o novo recurso do ChatGPT para criar renderizações de imagens violentas ou sombrias, como as torres do World Trade Center caindo em 11 de setembro e o assassinato de George Floyd.

Sam Altman, CEO da OpenAI, mudou sua foto de perfil na plataforma social X para uma imagem Ghiblificada de si mesmo e postou uma piada sobre a popularidade repentina do filtro e como ele havia ultrapassado seu trabalho anterior, aparentemente mais importante.

"Um insulto à própria vida"

Kouka Webb, uma nutricionista que mora em Tribeca, transformou fotos de seu casamento em molduras no estilo Studio Ghibli.

Webb, que tem 28 anos e cresceu no Japão, disse que ver a si mesma e ao marido estilizados dessa forma foi surpreendentemente comovente.

"Minha mãe japonesa faleceu e eu sinto muita saudade de casa", disse ela.

"Eu encontrei muita alegria em fazer essas imagens. Foi uma maneira divertida de transformar memórias em um formato com o qual eu cresci."

Ela postou as fotos no TikTok, onde disse ter recebido críticas de alguns comentaristas por usar inteligência artificial em vez de contratar um artista humano.

Online, alguns usuários também expressaram preocupações sobre o uso do recurso de geração de imagens. Num documentário de 2016, Miyazaki chamou a IA de "um insulto à própria vida".

Um clipe do filme circulou no X após a popularidade repentina do filtro. A arte de IA inspirada no Studio Ghibli já havia sido popular no passado, mas a mais recente oferta do OpenAI é talvez a iteração mais realista do estilo de Miyazaki até agora.

À medida que as plataformas de IA se tornaram mais poderosas e populares, um número crescente de pessoas em campos criativos, incluindo escritores, atores, músicos e artistas visuais, expressaram frustrações semelhantes.

À medida que as plataformas de IA se tornaram mais poderosas e populares, um número crescente de pessoas em áreas criativas, incluindo escritores, atores, músicos e artistas visuais, expressaram frustrações semelhantes.

“Para muitas pessoas, ter nossa arte roubada não é visto como algo pessoal — tipo, ‘Ah, bem, você sabe, é apenas um estilo; você não pode ter direitos autorais sobre um estilo’”, disse Jonathan Lam, um artista de storyboard que trabalha com videogames e animação, ao The New York Times no final de 2022 ao discutir a Lensa AI, uma plataforma diferente de geração de imagens.

“Mas eu diria que, para nós, nosso estilo é, na verdade, nossa identidade. É o que nos diferencia uns dos outros. É o que nos torna comercializáveis para os clientes.”

Em 2024, um grupo de mais de 10 mil atores e músicos, incluindo o escritor Kazuo Ishiguro, a atriz Julianne Moore e o músico Thom Yorke, assinaram uma carta aberta criticando o “uso não licenciado de obras criativas” para treinar modelos de IA, incluindo ChatGPT.

O New York Times entrou com uma ação de violação de direitos autorais contra a OpenAI e sua parceira, a Microsoft, acusando-as de usar trabalhos publicados sem permissão para treinar inteligência artificial. Eles negaram essas alegações.

Emily Berganza, uma escultora de 32 anos que mora em Long Island City, disse que usou o ChatGPT para transformar vários memes em imagens no estilo Ghibli.

Ela ficou impressionada com a precisão e os detalhes, mas disse que também se preocupava com o que o surgimento dessa tecnologia significava para o trabalho criativo e a considerava uma "ameaça".

Na quinta-feira, Berganza disse que o ChatGPT parecia ter reforçado as restrições sobre quais imagens os usuários tinham permissão para Ghiblificar.

"Nosso objetivo é dar aos usuários o máximo de liberdade criativa possível", disse Taya Christianson, porta-voz da OpenAI, em uma declaração por e-mail.

"Continuamos a impedir gerações no estilo de artistas vivos individuais, mas permitimos estilos de estúdio mais amplos — que as pessoas usaram para gerar e compartilhar algumas criações originais de fãs verdadeiramente encantadoras e inspiradas."

Christianson também apontou para a descrição da OpenAI de sua atualização mais recente, que dizia que a plataforma "optou por adotar uma abordagem conservadora" com sua atualização de geração de imagens mais recente.

“Ainda estou meio que formulando pensamentos sobre como isso afeta o futuro de muitos desses artistas e ilustradores”, disse Berganza.

“Mas, novamente, também tenho que estar aberta ao conceito de como isso agora será integrado em nossa sociedade.” Ela disse que não queria ficar para trás.

