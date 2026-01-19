Studio Ghibli nos cinemas: Veja quais filmes serão exibidos em nova temporada do Ghibli Fest

A- A+

O Ghibli Fest, mostra que traz de volta clássicos do Studio Ghibli aos cinemas brasileiros, terá uma nova temporada a partir de 19 de fevereiro.

A programação reúne 14 títulos do estúdio japonês de animação, sete deles inéditos na edição anterior, realizada no segundo semestre de 2025 pela Sato Company em parceria com o Cinemark.

Entre as novidades estão As Memórias de Marnie, Contos de Terramar, O Castelo no Céu, O Conto da Princesa Kaguya, O Reino dos Gatos e Princesa Mononoke.

Datas, horários das sessões e outras informações ainda serão divulgadas.

Filmes do Ghibli Fest 2026

A Viagem de Chihiro

As Memórias de Marnie

Contos de Terramar

Meu Amigo Totoro

Nausicaä do Vale do Vento

O Castelo Animado

O Castelo no Céu

O Conto da Princesa Kaguya

O Mundo dos Pequeninos

O Reino dos Gatos

O Serviço de Entregas da Kiki

Ponyo

Porco Rosso

Princesa Mononoke

