Studio Ghibli nos cinemas: Veja quais filmes serão exibidos em nova temporada do Ghibli Fest
O Ghibli Fest, mostra que traz de volta clássicos do Studio Ghibli aos cinemas brasileiros, terá uma nova temporada a partir de 19 de fevereiro.
A programação reúne 14 títulos do estúdio japonês de animação, sete deles inéditos na edição anterior, realizada no segundo semestre de 2025 pela Sato Company em parceria com o Cinemark.
Entre as novidades estão As Memórias de Marnie, Contos de Terramar, O Castelo no Céu, O Conto da Princesa Kaguya, O Reino dos Gatos e Princesa Mononoke.
Datas, horários das sessões e outras informações ainda serão divulgadas.
Filmes do Ghibli Fest 2026
A Viagem de Chihiro
As Memórias de Marnie
Contos de Terramar
Meu Amigo Totoro
Nausicaä do Vale do Vento
O Castelo Animado
O Castelo no Céu
O Conto da Princesa Kaguya
O Mundo dos Pequeninos
O Reino dos Gatos
O Serviço de Entregas da Kiki
Ponyo
Porco Rosso
Princesa Mononoke