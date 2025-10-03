A- A+

FAMOSOS "Sua Boca Mente": Ana Castela e Zé Felipe lançam música em meio aos boatos de romance Videoclipe da canção chega ao público nesta sexta-feira (3)

“Sua Boca Mente”, nova parceria de Ana Castela e Zé Felipe, chegou às plataformas de streaming na noite desta quinta-feira (2). O lançamento da música ocorre em meio aos rumores de que os dois estariam em um relacionamento amoroso.

A faixa é a versão em português do clássico country “You’re Still The One”, da artista canadense Shania Twain. O videoclipe será lançado nesta sexta-feira (3), às 12h, e mostrará o suposto novo casal em clima de romance.

Apesar de não confirmarem o namoro, os cantores estiveram juntos em uma viagem ao Pantanal nos últimos dias. Nas redes sociais, eles compartilharam momentos de pescaria e interação com amigos e familiares.



Zé Felipe está solteiro desde a separação com Virgínia Fonseca, anunciada em julho deste ano. Já Ana Castela viveu um namoro marcado por idas e vindas com Gustavo Mioto, culminando no término definitivo em dezembro do ano passado.



Veja também