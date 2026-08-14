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REALITY "Sua Mãe Te Conhece?": conheça o novo reality show da Netflix, apresentado por Claudia Raia A produção conta com 9 duplas, 18 participantes no total, concorrendo ao prêmio de 1 milhão

A Netflix tem uma nova aposta prestes a estrear: "Sua Mãe Te Conhece?", um reality show que será apresentado por Claudia Raia e que vai testar os conhecimentos de nove mães sobre seus filhos. Ao todo, a produção terá sete episódios a serem lançados em dois momentos: os quatro primeiros, em 26 de agosto, e os finais, disponíveis a partir de 2 de setembro.

Com o prêmio de R$ 1 milhão em jogo, a ideia do reality é colocar as mães no centro da narrativa. Enquanto seus filhos acreditam estar em outro programa, elas têm acesso a tudo, sem que eles saibam.

A produção promove experiências como a criação de uma república estudantil, em que a mãe que souber mais a respeito de seu filho leva o prêmio.

Conheça abaixo os participantes:

Adriana Alves (Mãe) e Pedro Alves (Filho)

Ana Martinha Silva (Mãe) e Kaynara Silva (Filha)

Carla Luvise (Mãe) e Patrick Luvise (Filho)

Cassia Marques (Mãe) e Rafaela Marques (Filha)

Cenir Araujo (Mãe) e Karina Araujo (Filha)

Daniela Bernardi (Mãe) e Monique Bernardi (Filha)

Dri Varraschim (Mãe) e Diego Varraschim (Filho)

Inocência Cruz (Mãe) e Vicktoria Cruz (Filha)

Monica Santos (Mãe) e Beatriz Santos (Filha)

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