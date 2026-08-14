"Sua Mãe Te Conhece?": conheça o novo reality show da Netflix, apresentado por Claudia Raia
A produção conta com 9 duplas, 18 participantes no total, concorrendo ao prêmio de 1 milhão
A Netflix tem uma nova aposta prestes a estrear: "Sua Mãe Te Conhece?", um reality show que será apresentado por Claudia Raia e que vai testar os conhecimentos de nove mães sobre seus filhos. Ao todo, a produção terá sete episódios a serem lançados em dois momentos: os quatro primeiros, em 26 de agosto, e os finais, disponíveis a partir de 2 de setembro.
Com o prêmio de R$ 1 milhão em jogo, a ideia do reality é colocar as mães no centro da narrativa. Enquanto seus filhos acreditam estar em outro programa, elas têm acesso a tudo, sem que eles saibam.
A produção promove experiências como a criação de uma república estudantil, em que a mãe que souber mais a respeito de seu filho leva o prêmio.
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Conheça abaixo os participantes:
Adriana Alves (Mãe) e Pedro Alves (Filho)
Ana Martinha Silva (Mãe) e Kaynara Silva (Filha)
Carla Luvise (Mãe) e Patrick Luvise (Filho)
Cassia Marques (Mãe) e Rafaela Marques (Filha)
Cenir Araujo (Mãe) e Karina Araujo (Filha)
Daniela Bernardi (Mãe) e Monique Bernardi (Filha)
Dri Varraschim (Mãe) e Diego Varraschim (Filho)
Inocência Cruz (Mãe) e Vicktoria Cruz (Filha)
Monica Santos (Mãe) e Beatriz Santos (Filha)