Submarino desaparecido terá documentário que estreia nesta quinta-feira (22)

As buscas pelo submersível que desapareceu no último domingo (18) durante expedição aos destroços do Titanic já viraram objeto de um documentário produzido pela emissora britânica Channel 5. Apresentado pelo jornalista Dan Walker, “Titanic Sub: Lost at Sea” está programado para ir ao ar às 19h desta quinta-feira (22) (15h no horário de Brasília).

De acordo com a emissora, a produção da Independent Television News (ITN) pretende ir além da cobertura jornalística do caso. Nele, serão analisados o contexto do passeio, os passageiros envolvidos e o fascínio pelo naufrágio de 1912. O documentário, feito em tempo real, terá entrevistas com especialistas e repercutirá o turismo extravagante.

"Este programa irá mapear tudo, desde a exploração em si até o surgimento do turismo extremo. [Falará sobre] as tentativas de resgate, mas, acima de tudo, contará uma história muito humana que conquistou a nação. São cerca de cinco pessoas que estão presas no fundo do oceano, todas com família" disse Ian Rumsey, diretor administrativo de conteúdo da ITN, à Variety.

