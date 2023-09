Submarino Titan: Primeiro filme sobre tragédia submarina que matou milionários é produzido nos EUA

A- A+

Leia também

• Submarino Titan: animação 3D mostra reação do corpo humano em implosão; veja vídeo

• Conheça o novo "submarino tático de ataque nuclear" anunciado pela Coreia do Norte

• Taiwan apresenta primeiro submarino de produção local

A tragédia do submersível Titan, que implodiu em junho deste ano, está sendo transformada em filme. A empresa MindRiot Entertainment e o produtor E. Brian Dobbins, de “Blackening” (2022), já estão trabalhando no projeto. A história da embarcação da OceanGate chamou a atenção do mundo, que acompanhou cada passo do ocorrido — desde o desaparecimento até a morte das cinco pessoas que haviam embarcado na expedição rumo aos destroços do Titanic.

Em junho, o mistério em relação ao destino do submersível demorou seis dias para chegar ao fim. Os detritos da construção foram encontrados pela Guarda Costeira americana no fundo do oceano, e análises do material indicaram que o veículo teve um final descrito como “catastrófico”. O engenheiro e especialista em submarinos José Luis Martín, inclusive, afirmou que os passageiros podem ter percebido o que ia acontecer cerca de um minuto antes de morrerem.

Quem são as vítimas?

As vítimas do acidente são o magnata britânico Hamish Harding, o CEO da OceanGate Stockton Rush, o mergulhador francês Paul-Henry Nargeolet, além do empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood. Detritos do submersível foram encontrados a cerca de 500 metros da proa do Titanic. Segundo o especialista em salvamento da marinha dos Estados Unidos Paul Hankins, os destroços “eram consistentes com a perda da câmara de pressão”.

Nas condições de profundidade enfrentadas pelo Titan, uma implosão provocada pela pressão significa a morte instantânea de todos a bordo. Ao GLOBO, o oceanógrafo David Zee, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), disse que seria “muito difícil encontrar restos mortais”. Os destroços do submersível, por outro lado, “têm uma densidade maior, e podem permanecer por um tempo no local”. Já os restos humanos teriam sido “levados para longe”.

'Tecnologia experimental'

As autoridades foram avisadas do desaparecimento do Titan oito horas após o veículo perder o contato com a superfície. Representantes da empresa dona da construção se recusaram a explicar os motivos por trás da demora em alertar a Guarda Costeira, e se limitaram a afirmar que “todos os protocolos foram seguidos na missão”. Antes da tragédia, a OceanGate já havia sido criticada por profissionais do setor de tecnologia marinha. Em 2018, 38 especialistas assinaram uma carta em que chamavam a atenção para o uso de “tecnologia experimental”.

Este é o primeiro longa-metragem a ser desenvolvido sobre a tragédia do Titan. Nos dias seguintes após seu desaparecimento, o canal de televisão britânico Channel 5 exibiu um documentário intitulado “Titanic Sub: Lost at Sea”, e a MindRiot produziu sua própria série documental, “Salvaged”, sobre o ex-diretor de missões da OceanGate Kyle Bingham. Um mês após o desastre, James Cameron, diretor de “Titanic”, desmentiu os rumores de que faria um filme sobre o submersível.

Veja também

FAMOSOS Fe Paes Leme, Giovana Ewbank, Bruno Gagliasso e Enzo Celulari curtem viagem a bordo de iate