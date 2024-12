A- A+

Show Subsecretário de eventos do Rio confirma show de Lady Gaga Em vídeo postado em seu perfil de Instagram pessoal, ele falou sobre as expectativas

Lady Gaga deve se apresentar no Rio em 2025.

Apesar de o anúncio oficial ainda não ter sido feito, Rodrigo Castro, subsecretário de eventos e relações institucionais da secretaria de economia criativa do RJ, fez esta afirmação no sábado, 21, sobre esse evento para o ano de 2025 na cidade.

Em vídeo postado em seu perfil de Instagram pessoal, ele falou sobre as expectativas para o ano que vem na área cultural da cidade. Em seguida, citou o investimento de R$ 40 milhões para o carnaval. E disse:

"Depois disso vem Lady Gaga, vem Rio Open, vêm muitos eventos, também, ligados à COP-30. Muita coisa boa para a gente curtir e promover nesse calendário de grandes eventos do Rio de Janeiro".

Horas após a divulgação do vídeo, Castro privou o seu perfil no Instagram, tornando a publicação indisponível. Fãs-clubes da cantora, contudo, já reproduziram o post.

Também no sábado, 21, o subsecretário deu uma entrevista publicada no perfil do Facebook e no Instagram do jornal Meia Hora, em vídeo. Nele, uma repórter pergunta: "Lady Gaga vem aí mesmo?". "Vem, vem aí mesmo. Foi confirmado", respondeu o político.

Veja também

FAMOSOS Gkay diz que perdeu mala com itens de luxo, incluindo bolsa de R$ 15 mil