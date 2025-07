A- A+

MÚSICA Sucesso da internet, Trimanos Brasil lança novo projeto audiovisual com show em Olinda Ingressos estão à venda no Sympla e custam a partir de R$ 40

Fenômeno das redes sociais, o grupo Trimanos Brasil lança seu novo projeto audiovisual, Junino, em uma apresentação regada a forro e arrasta-pé, em Olinda.

O show será em 12 de julho, a partir das 18h30, na Casa Estação da Luz. Ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80 e podem ser adquiridos por meio do Sympla [saiba mais no fim do texto].

O Trimanos Brasil é composto pelos irmãos paraenses Gleydson, Yvison e Lohan.



No perfil deles no Instagram, os vídeos com interpretação de grandes sucessos da música nacional empolgam os seguidores, sempre com milhares de likes e visualizações.

O novo projeto do grupo, Junino, traz um repertório de grandes clássicos que atravessam gerações.

Serviço - Trimanos Brasil em Olinda

Data: 12 de julho, sábado, às 18h30

Local: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, nº 313, Carmo - Olinda

Ingresos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 65 (ingresso social, levando 1 quilo de alimento não perecível)

Vendas antecipadas pelo Sympla por meio do site ou no próprio local, no dia do show, a partir de uma hora antes

Classificação: Livre

Outras informações: (81) 9.9837-5973

