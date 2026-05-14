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A REINVENÇÃO DO NOVELÃO Sucesso de "Três Graças" combina elementos clássicos, elenco talentoso e ambientação original A novela das nove, que exibe seu último capítulo na sexta-feira, dia 15 de maio, enfrentou uma montanha-russa de audiência

“Três Graças” foi uma novela de fortes emoções. Tanto para o público quanto para seu trio principal de autores, com Zé Dassilva e Virgílio Silva liderados por Aguinaldo Silva.

A novela das nove, que exibe seu último capítulo na sexta-feira, dia 15 de maio, enfrentou uma montanha-russa de audiência.

Ela começou sua trajetória com uma audiência morna, pouco acima de 22 pontos, o que a colocava como uma das menores nesta década de 2020.

Emissora e autores fizeram intervenções, em que Aguinaldo Silva recuperou diversos elementos de seu repertório clássico, e “Três Graças” reagiu.

Vem apresentando audiência crescente e já bateu 27 pontos, com grande potencial para finalizar acima de 30 pontos, o que só aconteceu em três das últimas 10 novelas das nove.

Um complicador inicial foi uma intervenção feita pela direção da emissora antes mesmo de começar a gravar a novela. A trama foi originalmente pensada para se passar no Rio de Janeiro, habitat natural do autor, e foi transferida para São Paulo, onde a Globo estava mais necessitada de angariar simpatia e público.

Isso fez diferença. Ao escrever sobre algo que não vivenciou, Aguinaldo acabou se retraindo e criou um ambiente neutro, sem sotaque. A Chacrinha poderia estar em qualquer periferia. Não havia nem mesmo pessoas com camisas de times de futebol locais para marcar a locação mais claramente.

As intervenções bem-sucedidas vieram sobre os personagens. A ideia foi focar em uma comunidade de periferia em que as pessoas corriam atrás da sobrevivência e se adequavam a conviver com uma certa bandidagem local.

O fio condutor das três gerações de mulheres de uma família que engravidam na adolescência e se tornam mães-solo realmente abriu um leque de possibilidades para focar situações de faixas etárias diferentes.

Nesse eco geracional, a forte avó Lígia, de Dira Paes, foi bem-recebida pelo público. Já a mãe Gerluce, de Sophie Charlotte, e a filha Joélly, de Alana Cabral, não. A Gerluce foi considerada sofrida demais e a Joélly foi malvista, pela iniciativa de vender seu bebê.

Para sanar esses dois pontos, a novela foi acelerada. A relação entre Gerluce e Paulinho (Rômulo Estrela) foi antecipada, o que deixou a personagem de Sophie Charlotte mais motivada. Já Joélly se arrependeu da venda (foi colocada como vítima de manipulação psicológica).

Isso limpou a imagem da menina e conseguiu manter o drama do sumiço do bebê. De qualquer forma, conseguiu romper o estigma de abandono paterno, com a aproximação com o jovem Raul (Paulo Mendes), que era um rapaz alienado e se tornou mais responsável.

Essa aceleração da trama deu dinâmica e veio bem a calhar, já que a Globo queria reduzir a novela para 179 capítulos, para que a sucessora “Quem Ama Cuida” não tivesse sua estreia em meio à Copa do Mundo.

Mas veio um reforço que costuma fazer as novelas de Aguinaldo brilhar: vilões que flertam com a psicopatia. A dupla Arminda e Ferette, de Grazi Massafera e Murilo Benício, fizeram uma dobradinha que provavelmente será lembrada por muitos anos.

Com a Gerluce ganhando força, o embate com Arminda foi intensificado e a vilania da amante de Ferette se aflorou. Ela ganhou contornos mais cruéis e passou a ter uma relação com Ferette mais sexualizada, o que deu brecha para os atores explorarem em cena situações que ficavam entre a malícia e a leve perversão, sempre com muito humor.

E assim reapareceu um velho personagem que costuma frequentar as tramas de Aguinaldo: a escada assassina. Ele surgiu com a indelével Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), em “Senhora do Destino”, de 2004. Esteve presente também em “Fina Estampa”, como auxiliar de Tereza Cristina (Christiane Torloni). E voltou à cena em “O Sétimo Guardião”, como cúmplice de Valentina (Lília Cabral.

A trajetória de “Três Graças” deixa clara o enorme talento de Aguinaldo Silva. Tanto na construção de contextos e quanto na habilidade em se adaptar às demandas do público.

Sempre com diálogos naturalistas críveis e trama dinâmica. A novela começou como um drama social, mas só se consolidou como sucesso ao abraçar os elementos clássicos do autor: a vilã carismática com sexualidade aflorada e a jornada de superação da heroína contra um sistema poderoso.

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