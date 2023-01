Dos mesmos criadores de "Dark", série "1899" é cancelada pela Netflix

A- A+

Pouco mais de um mês depois do seu lançamento, a série "1899", um dos lançamentos que chamou a atenção do público da Netflix, foi cancelada após uma temporada. A informação foi divulgada na noite de segunda-feira (2) pelo diretor e criador da série, Baran Bo Odan, através do seu Instagram.

"1899" terminou a primeira temporada gerando expectativa no público - o último episódio deixou um possível gancho para uma continuação.

Entretanto, a produção que divide seus criadores com outra série de sucesso, "Dark", não conseguiu ser renovada para outras temporadas, mesmo chegando a ocupar o Top 10 de mais assistidos do streaming e com uma indicação para o Critics Choice Award.

Plágio

Após o lançamento, a série se envolveu numa polêmica quando foi acusada de plágio por uma quadrinista brasileira. Mary Cagnin expos em seu twitter várias semelhanças que a série apresentava com sua HQ “Black Silence” lançada em 2016. Os criadores negaram as acusações e declararam que a trama “é uma ideia original e não é baseada em nenhum material", disseram também que não tinham conhecimento do quadrinho até o momento da acusação.

Declaração

Em sua declaração a respeito do cancelamento da série, Odar relatou estar com "dor no coração” e agradeceu aos fãs por fazerem parte desta aventura.

“É com o coração pesado que temos que dizer que 1899 não será renovada. Adoraríamos ter encerrado essa jornada incrível na segunda e na terceira temporadas, como foi com Dark. Mas, às vezes, as coisas não acontecem conforme o planejado. É a vida. Sabemos que isso decepcionará milhões de fãs por aí. Mas queremos agradecer a todos do fundo de nossos corações por fazerem parte dessa aventura. Amamos vocês, nunca se esqueçam” declaração feita pelos criadores.

A série está disponível no catálogo da Netflix.

